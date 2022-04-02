Возвратная точка в энергонезависимости Литвы
Об этом заявило Министерство энергетики Литвы. С начала апреля страна полностью прекратила импорт газа из России.
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Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал это поворотной точкой в энергонезависимости Литвы.
Мы первая страна ЕС среди тех, кто получал газ от "Газпрома", которая стала независимой от поставки газа из России,
– заявил литовский министр.
В Министерстве энергетики Литвы сообщили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из России.
Газовые нужды Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. Также при необходимости газ могут перекачивать из Латвии или через интерконнектор с Польшей.
Литва разрывает энергетические связи с агрессором
Дружественный для Украины президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна раскрывает энергетические связи с российским агрессором.
Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, позволяющие сегодня без "боли" разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли – остальная Европа тоже сможет,
– написал Науседа в твиттере.
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