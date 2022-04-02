Поворотна точка в енергонезалежності Литви

Про це заявило Міністерство енергетики Литви. З початку квітня країна повністю припинила імпорт газу з Росії.

До речі Італія та Іспанія обговорили будівництво газопроводу, щоб зменшити залежність від Росії

Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.

Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від "Газпрому", що стала незалежною від постачання газу з Росії,

– заявив литовський міністр.

У Міністерстві енергетики Литви повідомили, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з Росії.

Газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. Також у разі потреби газ можуть перекачувати з Латвії або через інтерконектор з Польщею.

Литва розриває енергетичні зв'язки з агресором

Дружній для України президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна розкриває енергетичні зв'язки з російським агресором.

Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без "болю" розірвати енергетичні зв'язки з агресором. Якщо ми змогли – решта Європи також зможе,

– написав Науседа у твітері.

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