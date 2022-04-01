Комиссия ЕС изучает возможность строительства газопровода

Глава правительства Италии Марио Драги обсудил с испанским коллегой Педро Санчесом идею строительства газопровода в Испанию. Разговор состоялся в контексте планов Европы отказаться от российского газа.

К теме Австралия решила полностью отказаться от российских нефти и газа после выступления Зеленского.

Южные средиземноморские страны Европы сейчас понимают, что они могут быть очень важными центрами для газа сегодня, а также прежде всего для водорода завтра,

– сказал Драги.

Итальянский премьер добавил, что 30-40% российских запасов можно заменить сразу. Зато отказаться от остальной части, по его словам, будет гораздо сложнее.

Марио Драги сказал, что комиссия ЕС изучает возможность строительства газопровода.

Италия хочет увеличить импорт сжиженного газа

На фоне постепенного отказа Европы от российских энергоресурсов Италия стремится увеличить импорт сжиженного газа.

Страна имеет трубопроводы, ведущие в Алжир, Ливию и Азербайджан. В Италии считают, что импорт газа из этих стран снизит зависимость от России.

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