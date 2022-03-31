Также Австралия вводит ограничения и на другие товары. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
К теме Зеленский предложил Австралии присоединиться к послевоенному восстановлению Херсона
Австралия после выступления Владимира Зеленского в парламенте этой страны вводит пошлину 35% на все товары и отказывается от российских нефти и газа,
– объяснил Ермак.
По его словам, это еще одно так называемое нефтяное эмбарго, которое обрушит российскую экономику. Ермак заверил, что работа в этом направлении идет.
Вас может заинтересовать выступление президента перед парламентом Австралии: смотрите видео