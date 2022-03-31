Також Австралія вводить обмеження й на інші товари. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Австралія, після виступу Володимира Зеленського в парламенті цієї країни, вводить мито 35% на всі товари та відмовляється від російських нафти та газу,
– пояснив Єрмак.
За його словами, це ще одне так зване нафтове ембарго, яке обвалить російську економіку. Єрмак запевнив, що робота в цьому напрямку триває.
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