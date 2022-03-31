Зокрема президент запропонував долучитися до програми відновлення узбережжя Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє 24 канал.
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Ваша держава надала нашій спеціальний статус країни-однодумця. Але ми не тільки в думках споріднені, ми споріднені і в мріях. Тому я запрошую вашу країну придивитися до наших південних регіонів, до нашого узбережжя Чорного та Азовського морів,
– сказав Зеленський.
Політик зазначив, що відновлення українських портів, розвиток Херсону та відновлення морської галузі України може бути особливим внеском Австралії у стабільність після війни.
Він також закликав Австралію допомоги нам з озброєнням. Зокрема, надати Україні бронемашини Bushmaster.
Зеленський висловив сподівання, що українська громада в Австралії підтримуватиме свою Батьківщину.
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