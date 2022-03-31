Зокрема, росіяни залучили 652 групу інформаційно-психологічних операцій, а також офіцерів 12 головного управління генштабу.

До теми На Херсонщині окупанти знову хочуть провести фейковий "референдум", – Генштаб ЗСУ

Психологи показують місцевим підставні сюжети

Путінські підрозділи проводять так звану "роз'яснювальну роботу" з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюють, показуючи відеосюжети з підставними особами.

Херсонщина тримається

Область перебуває під окупацією вже близько місяця. Однак жителі не збираються здаватися загарбникам. Вони кожен день виходять на протести.

Всі попередні спроби окупантів створити квазіресрубліку провалилися. Тепер ворог хоче провести фейковий "референдум".

До теми – На Херсонщині росіяни хочуть ввести в обіг рублі: коментар депутата Херсонської обласної ради Хланя: