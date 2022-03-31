Відповідну інформацію оприлюднили в Генеральному штабі Збройних Сил України у ніч на 31 березня.

Читайте також "Азов" знищив спецназ російської розвідки біля Маріуполя

Зазначається, що "для контролю над тимчасово окупованими територіями Півдня України росіяни намагаються створювати військово-цивільні адміністрації".

Противник розпочав підготовку до проведення "референдуму" зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої "ХНР"),

– додали у Генштабі ЗСУ.

Новина доповнюється…