Відповідну інформацію оприлюднили в Генеральному штабі Збройних Сил України у ніч на 31 березня.
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Зазначається, що "для контролю над тимчасово окупованими територіями Півдня України росіяни намагаються створювати військово-цивільні адміністрації".
Противник розпочав підготовку до проведення "референдуму" зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої "ХНР"),
– додали у Генштабі ЗСУ.
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