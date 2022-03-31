Соответствующая информация была обнародована в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на 31 марта.

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Отмечается, что "для контроля за временно оккупированными территориями Юга Украины россияне пытаются создавать военно-гражданские администрации".

Противник начал подготовку к проведению "референдума" по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области (так называемой "ХНР"),

– добавили в Генштабе ВСУ.

Следует отметить, что Херсонщина находится под оккупацией уже около месяца. Тем не менее, местные жители не намерены сдаваться захватчикам. Граждане Украины каждый день героически противостоят врагу.

Напомним, что все предыдущие попытки оккупантов создать квазиресрублику "ХНР" с треском провалились.

ВСУ уничтожили технику оккупантов в Херсонской области: смотрите видео