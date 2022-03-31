Всего 30 марта бойцы "Азов" убили по меньшей мере 64 солдата из вражеской пехоты. Также оккупанты потеряли 3 танка.

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Борьба за Мариуполь продолжается.

Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ,

– говорится в сообщении "Азов".

Почему Россия хочет захватить Мариуполь любой ценой

Ранее бойцы "Азов" объяснили , что Мариуполь – стратегически важный для врага, поскольку может стать основным тыловым пунктом снабжения. Морские перевозки занимают первое место в мире из-за относительной дешевизны и большого объема.

Сейчас основной тыловой пункт снабжения южной группировки противника – морской порт в Бердянске, но он находится в зоне поражения ВСУ.