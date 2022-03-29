Мариуполь – основной тыловой пункт снабжения. Об этом рассказал начальник штаба полка Азов, капитан Богдан Кротевич.

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Оккупанты хотят порт Мариуполя

Морские перевозки занимают первое место в мире из-за относительной дешевизны и объема, на втором месте – железнодорожное сообщение. Кротевич отметил, что железнодорожное сообщение с Крымом у россиян есть только в Мелитополь. Однако оно опасно из-за вероятности подрыва партизанскими движениями или силами ВСУ. Объем тоже не сравним с морским сообщением.

Основным тыловым пунктом поставки южной группировки противника является морской порт в Бердянске, по которому украинские бойцы нанесли удар. Россияне уже поняли, что он в зоне поражения, потому и нацелились на порт Мариуполя.

Мариуполь сосредоточил на себе до 14 тысяч оккупантов

Капитан отметил, что Мариуполь сосредоточил на себе около 14 тысяч сил личного состава с вооружением и техникой. Если же враг захватит город, эти силы смогут опрокидывать на любое направление.