Казахстан – основной поставщик нефти в Австрию
Австрии относительно легко удалось отказаться от нефти из России, поскольку основным поставщиком этого ресурса является Казахстан.
Стоит внимания Экспорт российской нефти сократился на 25% только за неделю.
Согласно данным Статистического управления Австрии и Ассоциации нефтяной промышленности, импорт российской нефти составил около 7,8%.
Закупка нефти у России всегда была очень маленькой, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка,
– сказал представитель нефтегазовой компании OMV.
При этом доля импорта нефти из Казахстана составляет 38,9%. Казахстан уже много лет является основным поставщиком нефти в Австрию.
Доля импорта нефти из Ливии и Ирака составляет 22,1% и 20,7% соответственно.
- Украинские и международные эксперты отслеживают пути транспортировки российской нефти. России удалось обойти ограничения благодаря Казахстану.
- Группа экспертов обнаружила поставки казахской нефти, содержащие часть тайно загруженной российской нефти.
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