Казахстан – основний постачальник нафти в Австрію
Австрії відносно легко вдалося відмовитися від нафти з Росії, оскільки основним постачальником цього ресурсу є Казахстан.
Варте уваги Експорт російської нафти скоротився на 25% лише за тиждень
Згідно з даними Статистичного управління Австрії та Асоціації нафтової промисловості, імпорт російської нафти становив близько 7,8%.
Закупівля нафти у Росії завжди була дуже маленькою, з початком війни ми замінили її іншою нафтою з ринку,
– сказав представник нафтогазової компанії OMV.
Натомість частка імпорту нафти з Казахстану становить 38,9%. Казахстан вже багато років є основним постачальником нафти до Австрії.
Частка імпорту нафти з Лівії та Іраку складають 22,1% та 20,7% відповідно.
- Українські та міжнародні експерти відстежують шляхи транспортування російської нафти. Росії вдалося обійти обмеження завдяки Казахстану.
- Група експертів виявила поставки казахської нафти, які містять частину таємно завантаженої російської нафти.
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