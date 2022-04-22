Нідерланди збільшать імпорт скрапленого природного газу

Міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Єттен повідомив, що на найближчу зиму газосховища будуть максимально заповнені.

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Державна компанія Energie Beheer Nederland заповнить газосховище Bergermeer на 70% від його потужності. Загальні витрати залежать від ціни на газ і оцінюються у 623 мільйони євро.

Також передбачається збільшення імпорту скрапленого природного газу, який зберігається на газових терміналах в Роттердамі та Еемсхафені.

Ще одним елементом заміщенню імпорту газу з Росії має стати енергоощадження.

До речі Австрія відмовилася від імпорту російської нафти

Зауважимо. Нідерланди вирішили відмовитися від російського газу вслід за Литвою, Латвією та Естонією. На початку квітня Литва повністю відмовилася від газу з Росії. Естонія та Латвія планують відмовитися від російського газу вже з 2023 року.

Відповідно до 5-го пакета санкцій ЄС проти Росії, імпорт російського вугілля для Євросоюзу, в тому числі й Нідерландів, закінчиться 11 серпня.

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