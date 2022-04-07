В четверг, 7 апреля, Эстония и Финляндия договорились совместно арендовать плавучий СПГ-терминал, который сможет причаливать в обеих странах. Это гарантирует поставки газа в обе страны и уменьшит их зависимость от российского газа. Его должны доставить в Финский залив осенью.

Достойно внимания Европарламент большинством голосов призвал к полному эмбарго на российские нефть, газ и уголь.

Уже после этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что до конца года ее страна откажется от импорта российского газа.

"Мы должны прекратить покупать газ у режима Путина как можно скорее, поскольку они используют доход от его продаж для финансирования своей войны против Украины", – заявила Кая Каллас.

Кроме того, в Палдиски будет создан объект для хранения сжиженного газа. При этом Эстония потребует, чтобы газ, который там будет храниться, не имел российского происхождения.

Следует отметить, что ранее министерство энергетики Литвы сообщило об отказе от российского газа. Теперь потребности страны удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде.

Также Латвия, Литва и Эстония с 1 апреля больше не будут импортировать российский природный газ.