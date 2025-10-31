Відкритий гей і прихильник України: хто такий Роб Єттен і як переміг друга Орбана на виборах у Нідерландах

29 жовтня у Королівстві Нідерланди відбулись позачергові вибори, які завершились перемогою маловідомої за межами країни політичної сили D66 з дуже позитивною ідеологією та не менш позитивним лідером на чолі – Робом Єттеном. Йому 38 років і тепер він має шанс стати наймолодшим прем'єром в історії Нідерландів.

Іншим підсумком виборів стала фактична поразка ультраправих популістів Герта Вілдерса, які тепер будуть позбавлені можливості викручувати руки всім іншим.

Про несподівано впевнену перемогу новачків нідерландської політики та як ці зміни вплинуть на підтримку України одним із найважливіших її союзників розповідає 24 Канал. У цьому нам допоміг розібратися політолог і засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко.

Чому в Нідерландах дуже специфічна система виборів?

У Королівстві Нідерланди діє дуже специфічна система виборів, в якій фактично відсутній прохідний бар'єр. Це означає, що до парламенту, який називається Tweede Kamer der Staten-Generaal, тобто Друга (нижня) палата Генеральних штатів, можуть потрапити дуже строкаті політсили, а самі вибори дуже конкурентні.

Нідерланди традиційно дуже ліберальна країна, де поважають та враховують думку усіх громадян. От тільки думки ці в останні десятиліття доволі поляризовані, що дає шанс потрапити до парламенту значній кількості різних політсил, які згодом мають дійти (або не дійти) згоди щодо створення коаліції.

Таке явище як "монобільшість" у парламенті для Королівства практично неможливе, а переможці виборів мусять йти на поступки, щоб досягти своїх цілей. Ця система доволі складна та має ризик продукування політичних криз, проте, вона ж слугує запобіжником від "вірусів".

Показовою була історія виборів 2023 року, коли перемогла ультраправа Партія Свободи (PVV) харизматичного популіста та євроскептика Герта Вілдерса, отримавши 37 голосів зі 150. Тоді це всіх налякало, адже "містер пероксид" робив дуже гострі заяви й погрожував зупинити допомогу Україні.

Втім, Вілдерсу не вдалося створити "коаліцію під себе" і він змушений був відмовитись від власних прем’єрських амбіцій. У підсумку в Нідерландах утворився цілком адекватний уряд, який продовжив зрозумілий курс та не дозволив правим популістам досягти своїх цілей, бо вони були обмежені чітко прописаною Коаліційною угодою.

Переможця виборів-2023, який фактично опинився в ізоляції за вибудованим опонентами "санітарним кордоном", така ситуація не влаштовувала й він влітку 2025 року підбурив своїх однопартійців на вихід з власної коаліції, що, власне й стало причиною позачергових виборів-2025, які відбулися в середу, 29 жовтня.

Дмитро Корнієнко політолог і засновник аналітичної спільноти Resurgam Попри перемогу у 2023 році Герт Вілдерс був змушений зважати на контексти формування коаліції. В підсумку Коаліційна угода не просто обмежила його передвиборчі амбіції, а навіть не дала можливості йому стати прем'єром попри перемогу. Не виключено, що ця травма спровокувала Вілдерса зробити помилку – ініціювати розпад коаліції (формально, через незгоду в питаннях обмеження міграції, – 24 Канал) та піти на дострокові вибори.



Прем'єрство Діка Схофа припало на той період, коли партія Вілдерса мала найбільшу владу, при цьому сам Вілдерс був обмежений. Політичний істеблішмент вдало його обмежував і Герт Вілдерс змушений був іти на поступки з багатьох питань, які він обіцяв своїм виборцям. Відповідно падав і його рейтинг, його Вілдерс спробував відновити достроковими виборами, але вийшло дуже погано для нього.

За даними соціологів, 15% виборців Вілдерса, які голосували за PVV у 2023 році, просто не пришли на вибори, інші 20% проголосували за партію Рютте та альтернативні праві партії. Фактично, з тих, хто голосував за Вілдерса у 2023 році, лише 51% проголосували за нього знову. Для нього це значний прорахунок.

Які результати виборів у Нідерландах?

Результати виборів 29 жовтня можна назвати одночасно як очікуваними, так і несподіваними.

Результати виборів 29 жовтня 2025 (результати фаворитів):

"Демократія 66" (D66) – 26 мандатів;

"Партії Свободи" (PVV) – 26 мандатів;

Народна партія за свободу і демократію (VVD) – 22;

Альянс лівих і "зелених" GL-PvdA – 20 мандатів;

"Християнсько-демократичний заклик" (CDA) – 18.

Очікуваним було падіння "Партії Свободи" – вона взяла "лише" 26 місць, втративши у порівнянні з виборами-2023 року 11 мандатів. Виборці розчарувалися у популістах. Рецепт тут простий – PVV потрапили у владу й отримала можливість ухвалювати рішення, але за 2 роки не вразила, бо не знайшла обіцяних простих відповідей на складні питання.

Заради справедливості, варто визнати, що руки в голландських "свободівців" були здебільшого зв’язані, але виборець зазвичай у такі тонкощі не влазить й робить впевнений вибір на користь інших.



Повні результати виборів-2025 та їх порівняння з виборами-2023 / Інфографіка NOS

Цими іншими виявилися ліберали з нової зірки політичного небосхилу – партії "Демократія 66" (або D66, в назві зашифровано рік заснування політсили, 1966-й, – 24 канал) на чолі з 38-річним Робом Єттеном.

D66 взяли ті самі 26 мандатів (проти 9 двома роками раніше) і різниця з "свободівцями" склала менше ніж 2000 голосів, але це, як кажуть – "дві великі різниці", адже на відміну від PVV ліберальні демократи D66 – адекватні, рукостисканні та прийнятні для всіх інших учасників політичного процесу, які вже поспішили заявити, що готові будувати спільне майбутнє разом з ними й не готові з адептами мови ворожнечі та ненависті під керівництвом пана Вілдерса.

Дмитро Корнієнко політолог і засновник аналітичної спільноти Resurgam Вибори, які відбулися (29 жовтня 2025 року, підрахунок голосів на час розмови ще тривав, – 24 Канал), зафіксували суттєву втрату позицій для "Партії Свободи". 26 голосів навіть теоретично не дозволяють Вілдерсу мати якусь золоту акцію та формувати коаліцію більшості. Розрив із лібералами мінімальний (близько 1300 голосів), але ще не пораховані закордонні території, де традиційно голосують за демократів. Фактично Вілдерс програв ці вибори, оскільки не тільки зменшив свою присутність в парламенті, а й втратив можливість впливати на коаліцію.



Головний результат виборів полягає в тому, що тепер можливі різні варіанти коаліції, але без залучення ультраправих. І через те, що Вілдерс фактично розвалив коаліцію, всі її учасники виключили можливість співпраці з ним. Це додалось до ідеологічних моментів незгоди. Наприклад, партія експрем’єра Рютте (VVD, нинішній лідер – Ділан Єшілгьоз, – 24 Канал) оголосила, що більше переговорів з ультраправими вести не буде.

Попри успіх голландських лібералів, які ефективно використали під час кампанії вже традиційні інструменти ультраправих, а саме – популізм, Дмитро Корнієнко вважає, що глобальні висновки про те, що європейські демократи знайшли ефективний рецепт проти "правого повороту", дещо зарано. Втім, логічно припустити, що рецепт успіху D66 використають їх ідеологічні побратими у наступних кампаніях.

Дмитро Корнієнко політолог і засновник аналітичної спільноти Resurgam Щоб казати про тренд, потрібні хоча б декілька прикладів. Потрібно, щоб ультраправі прийшли до влади, далі відбулися наступні вибори, де вони втратять політичну владу. Поки у нас є приклад лише Нідерландів. Нагадую, у Румунії ультраправі не змогли пройти, у Німеччині та Франції так само, а от якщо ще десь буде такий прецедент, тоді можна буде щось говорити. Але на рівні гіпотези це доволі цікаво. Наразі ми бачимо тренд на розчарування традиційними ліберальними рухами, люди вимагають простих рішень, що пропонують найчастіше ультраправі та ультраліві рухи, відповідно зростає їх підтримка, але як тільки вони отримують владу та стають урядовими силами, настає розчарування через невиконання обіцянок.



Той же Вілдерс обіцяв дуже багато – це і вихід з ЄС і НАТО, але політична кон’юнктура вкотре довела, що є велика різниця між тим, коли ти поза системою і тим, коли ти вимушений бути її частиною, зважати на більшість, підводні течії політичні й зрештою – не реалізовувати все те, що на словах здається дуже простим. Тому можемо зафіксувати, що є вірогідність, що ультраправі рухи в Європі, якщо вони приходять до влади, довго в ній у теперішніх реаліях вже не зможуть затриматись.

Чому перемогла D66?

Цікаво, що історичному успіху D66 посприяв випадок. Голландська соціологія зазвичай дуже точна та якісна, проте, не встигла "спіймати" фінальний стрибок лібералів до перемоги. А він стався завдяки невдалій заяві іншого фаворита перегонів лідера християнських демократів CDA Генрі Бонтенбала щодо порушення прав представників ЛГБТК+.

Бонтенбал, коментуючи скандал з учнем, який бувши гомосексуальної орієнтації, зіштовхнувся з проблемами в новій школі, порадив тому не боротися за свої права, а пасивно змінити навчальний заклад. Цим політик, на думку, ліберальних виборців, показав себе слабким і нерішучим, та в підсумку втратив прихильників, які побачили потрібні якості та рішучість у D66.

Представники D66 взагалі побудували мудру стратегію на дебатах та набирали очки, поки опоненти топили одне одного. Ця ставка спрацювала і тепер незабаром лідер партії D66 пан Єттен може стати новим прем’єром Нідерландів на чолі коаліції проєвропейських та проукраїнських центристів.

Очікується, що основу коаліції складуть D66 та колишня партія чинного генсека НАТО Марка Рютте VVD. Також до них мають приєднатися інші представники центру.

Хто такий Роб Єттен і як ставиться до України?

Лідер D66 Роб Єттен – відкритий гей, але люблять і поважають його в Нідерландах не тільки за це.



Роб Єттен (справа) і його партнер Ніколас Кінан / Фото NLBeeld

Він давно в політиці й навіть був міністром клімату та енергетики за часів Марка Рютте. Саме Єттен на початку російського вторгнення до України активно лобіював та працював над відмовою Нідерландів від закупівлі російського вугілля та газу.

Роб Єттен – суцільний позитив і такий собі Тед Лассо в політиці. Також Роб – телезірка, нещодавно він посів високе третє місце в популярному голландському конкурсі "Найрозумніша людина". Власну популярність політик зумів екстраполювати на свою партію.

Єттен зробив оптимізм фішкою всієї партії, що на контрасті з "Партією Свободи", яка живилася страхами людей та негативом, було дуже відмінним та вигідним. Це в підсумку й забезпечило D66, яка давно в політиці, але ніколи зірок з неба не хапала, обмежуючись роллю молодших партнерів по коаліціях демократичних сил, історичний успіх. До цього D66 отримувала максимальні для себе 24 місця в Генеральних Штатах у 1994 та 2020 роках, але завжди залишалася в тіні спершу соціал-демократів Віма Кока, а потім – правоцентристів Марка Рютте.

Важливо! Партія D66 виступає за продовження військової, фінансової й гуманітарної допомоги України, відкрито вступ нашої держави до НАТО та закликають до пришвидшення євроінтеграції. Також D66 вважає необхідним подальше розширення впливу ролі ЄС в Європі та відповідно – посилення ЄС у світі.



У внутрішній політиці D66 наголошує на збільшенні інвестицій в освіту, зростанні темпів будівництва соціального житла (країна за цим показником серед лідерів в ЄС) та активізації заходів щодо боротьби зі зміною клімату.

Все це Роб Єттен пропонує робити стильно та на позитиві. Не обійшлося без модного нині популізму. Єттен постійно апелював до славного минулого Нідерландів і нагадував, що саме ця держава фактично стала піонером того, що нині ми знаємо як капіталізм і глобалізація.

Дійсно, в 17 столітті Нідерланди були наддержавою, а також подали приклад вдалого демократичного проєкту всій Європі та майбутнім Сполученим Штатам Америки. Нині Королівство зі зрозумілих причин більше не може бути світовим гегемоном, проте, взірцем та авторитетом – цілком.

Але такий проєкт, на думку D66, можливий лише в складі сильної Європи, яка має перетворитися на "демократичну глобальну силу", що має не лише ресурси для захисту від російської агресії, зростання економіки та лідерства у боротьбі зі зміною клімату, але й усвідомлення власної могутності. Тобто партія говорить про пробудження Європи та набуття нею суб’єктності й роль Нідерландів як морального авторитета та капітана цих процесів.

Чого чекати від зміни уряду в Нідерландах Україні?

Інколи відсутність змін – це вже добрі новини. Попередній уряд Нідерландів попри наявність у ньому представників ультраправих, був цілком проукраїнським.

Кавелер українського Ордену Ярослава Мудрого першого ступеня прем'єр Нідерландів Дік Схоф на правах технократа та рівновіддаленої від топових політсили персони демонстрував відповідальність і повне розуміння загроз і ризиків, що їх несе для Європи та світу Росія та росіяни. Відтак Нідерланди були й залишаються серед лідерів допомоги Україні, не важливо, що це – гроші, політична та гуманітарна підтримка. літаки F-16 чи системи Patriot.

Колишній прем’єр Нідерландів і чинний генсек НАТО Марк Рютте вже багато разів доводив свою відданість Україні, а нині виступає як один із топових лобістів нашої держави у світі. Зокрема, він знайшов потрібні "ключі" до Дональда Трампа і, не злякавшись особистого приниження (бо кому приємно на весь світ називати 79-літнього закомплексованого підлітка "татком"), вибудував лінію поведінки, яка розблокувала для України продаж американської зброї.

Україна такі жертви та відданість не забуде і буде вдячна голландцям завжди. Немає сумнівів, що потенційний уряд Роба Єттена продовжить курс попередників на підтримку України а, можливо, навіть збільшить її.

Такої ж думки дотримується й експерт у розмові з журналістом 24 Каналу. За словами Дмитра Корнієнка, очікуваний склад нового уряду в Королівстві Нідерланди фіксує, що може бути не просто збереження підтримки України на тому рівні, що була, а навіть її зростання.

Усі партії, що можуть увійти до нового уряду, є проукраїнськими та готові до збільшення підтримки,

– констатує Дмитро Корнієнко.

І тут усе логічно. Навряд чи в нинішніх умовах європейський оптимізм можливий без сильної та незалежної України.