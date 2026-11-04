В США начали закрываться избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс

В США на промежуточных выборах в Конгресс начали закрываться избирательные участки. Первыми голосование завершили в большей части Индианы и Кентукки. В то же время в других штатах американцы продолжают голосовать.

Об этом сообщает Associated Press.

Какова ситуация на избирательных участках в настоящее время?

Первые избирательные участки закрылись в 18:00 по восточному времени, то есть в 1:00 4 ноября по киевскому времени. Речь идет о большей части штатов Индиана и Кентукки. В других районах этих штатов голосование продлится еще час из-за разницы во временных поясах.

Согласно обнародованной информации, среди важных гонок в этих штатах есть, в частности, выборы в Палату представителей в 5-м округе Индианы и 6-м округе Кентукки. По данным AP, там ни одна из партий не имеет явного преимущества.

В 2:00 по киевскому времени голосование также завершится в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте, Вирджинии и большей части Флориды. Через полчаса закроются участки в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии.

В 3:00 по киевскому времени голосование завершится в Пенсильвании, Иллинойсе, Нью-Джерси, Массачусетсе, еще 11 штатах и округе Колумбия, а также в большей части Мичигана и Техаса. Следующими, в 4:00, закроются избирательные участки в Нью-Йорке, Аризоне, Висконсине, Миннесоте и Колорадо.

В Калифорнии и штате Вашингтон голосование завершится в 6:00 по киевскому времени, а на Гавайях и в большей части Аляски – в 7:00. Последними, в 8:00 4 ноября по киевскому времени, закроются избирательные участки на Алеутских островах Аляски.

Каковы первые результаты?

Между тем в штатах, где уже начался подсчет голосов, появились первые предварительные результаты. В частности, в Кентукки после подсчета около 10% бюллетеней на выборах в Сенат демократ Чарльз Букер набирает 50,5% голосов, а республиканец Энди Барр – 48,1%.

Во Флориде на внеочередных выборах в Сенат после подсчета около 28% голосов республиканка Эшли Муди набирает 50,8%, тогда как демократка Энджи Никсон – 48,1%.

В то же время на выборах губернатора штата после обработки около 33% бюллетеней демократ Дэвид Джолли набирает 52,8% голосов, а республиканец Байрон Дональдс – 46,1%. На данный момент подсчитана лишь часть голосов, поэтому результаты могут измениться, а победителей пока не объявляли.

Напомним, что 3 ноября в США началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс, где промежуточные выборы в Конгресс, на которых решается вопрос о контроле над парламентом. На кону стоят все 435 мест в Палате представителей, 35 мест в Сенате и посты 39 губернаторов.