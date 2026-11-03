В США начались промежуточные выборы в Конгресс

Как сообщает "Европейская правда", первые избирательные участки открылись в 5:00 по восточному времени в штате Вермонт. Впоследствии голосование охватило Коннектикут, Нью-Йорк, Вирджинию и другие восточные регионы, а последними к голосованию приступят избиратели на Аляске и Гавайях.

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Что известно о выборах в США

Первые участки закроются в Индиане и Кентукки в 18:00 по восточному времени (в час ночи по киевскому времени), после чего ожидаются первые результаты экзит-полов.

Помимо обновления состава федерального парламента, граждане выбирают губернаторов почти в 40 штатах.

Избирательные процедуры существенно различаются в зависимости от местного законодательства, поэтому результаты будут появляться неравномерно. Если Северная Каролина публикует данные довольно быстро, то в Пенсильвании и Мичигане подсчет голосов может продолжаться до следующего дня.

Значительная часть бюллетеней поступает по почте, что традиционно замедляет процесс подведения итогов. Если разрыв между кандидатами окажется минимальным, пересчет голосов может затянуться на несколько дней или даже недель, как это происходило ранее во Флориде.

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Опросы обещают преимущество Демократической партии

Согласно исследованию телеканала NBC, 52% американцев хотели бы, чтобы обе палаты парламента находились под контролем демократов, тогда как республиканцам отдают предпочтение 44%. Аналогичные цифры зафиксировала социологическая компания Ipsos, где разрыв в пользу Демократической партии составляет 11 процентных пунктов.

Прогнозы указывают, что демократы способны гарантировать себе не менее 222 мест в Палате представителей при необходимом минимуме в 218 мандатов. В Сенате борьба остается более ожесточенной, однако опрос The New York Times показал укрепление позиций демократов даже в традиционно республиканских штатах, в частности в Техасе, Огайо и на Аляске.

По данным компании Gallup, почти 90% избирателей считают ключевым фактором своего выбора состояние экономики, а опрос Harris для The Guardian относит к главным темам инфляцию, иммиграцию, налоги и здравоохранение.

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Последствия результатов для политики Белого дома

Если демократы сформируют большинство в Конгрессе, принятие законодательных инициатив президента США Дональда Трампа существенно затруднится. Также оппозиция получит рычаги влияния через парламентские комитеты для расследования действий администрации и блокирования назначений должностных лиц.

Сам Дональд Трамп ранее подчеркивал, что в случае победы оппонентов намерен активно применять право вето. По его словам в интервью газете New York Post, систематическая блокировка законопроектов заставит другую сторону идти на уступки.

Они будут присылать мне что-то на подпись, а в ответ получат вето. В итоге, если в течение двух–трех месяцев накладывать вето на все, то они придут и заключат соглашение– сказал он.

В то же время издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило об обеспокоенности союзников по НАТО, которые опасаются сокращения американских взносов в альянс и изменений в программах поддержки Украины в случае поражения республиканцев.

К слову, проблема коррупции в американской власти стала ключевой проблемой для избирателей перед выборами в Конгресс. Демократы планируют использовать злоупотребления окружения Дональда Трампа в качестве основного рычага давления.