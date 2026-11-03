У США стартували проміжні вибори до Конгресу

Як повідомляє Європейська правда, перші виборчі дільниці відчинилися о 5:00 за східним часом у штаті Вермонт. Згодом голосування охопило Коннектикут, Нью-Йорк, Вірджинію та інші східні регіони, а останніми процес розпочнуть виборці на Алясці та Гаваях.

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Що відомо про вибори в США

Перші дільниці закриються в Індіані та Кентуккі о 18:00 за східним часом (о першій ночі за київським часом), після чого очікуються перші результати екзитполів.

Окрім оновлення федерального парламенту, громадяни обирають губернаторів майже у 40 штатах.

Виборчі процедури суттєво різняться залежно від місцевого законодавства, тому результати з'являтимуться нерівномірно. Якщо Північна Кароліна оприлюднює дані доволі швидко, то в Пенсильванії та Мічигані підрахунок голосів може тривати до наступного дня.

Значна частка бюлетенів надходить поштою, що традиційно сповільнює процес підбиття підсумків. Якщо розрив між кандидатами виявиться мінімальним, перерахунок голосів може затягнутися на кілька днів або навіть тижнів, як це відбувалося раніше у Флориді.

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Опитування обіцяють перевагу Демократичній партії

Згідно з дослідженням телеканалу NBC, 52% американців прагнуть бачити під контролем демократів обидві палати парламенту, тоді як республіканцям віддають перевагу 44%. Схожі цифри зафіксувала соціологічна компанія Ipsos, де розрив на користь Демократичної партії становить 11 відсоткових пунктів.

Прогнози вказують, що демократи здатні гарантувати собі щонайменше 222 місця в Палаті представників за необхідного мінімуму у 218 мандатів. У Сенаті боротьба залишається запеклішою, проте опитування The New York Times засвідчило зміцнення позицій демократів навіть у традиційно республіканських штатах, зокрема в Техасі, Огайо та на Алясці.

За даними компанії Gallup, майже 90% виборців вважають ключовим фактором свого вибору стан економіки, а опитування Harris для The Guardian зараховує до головних тем інфляцію, імміграцію, податки та охорону здоров'я.

Наслідки результатів для політики Білого дому

Якщо демократи сформують більшість у Конгресі, ухвалення законодавчих ініціатив президента США Дональда Трампа суттєво ускладниться. Також опозиція отримає важелі через парламентські комітети для розслідування дій адміністрації та блокування призначень посадовців.

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Сам Дональд Трамп раніше наголошував, що у разі тріумфу опонентів має намір активно застосовувати повноваження вето. За його словами в інтерв'ю газеті New York Post, систематичне блокування законопроєктів змусить іншу сторону домовлятися.

Вони надсилатимуть мені щось на підпис, а у відповідь отримають вето. У підсумку, якщо протягом двох – трьох місяців накладати вето на все, то вони прийдуть і укладуть угоду– сказав він.

Водночас видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела повідомило про занепокоєння союзників по НАТО, які побоюються скорочення американських внесків до альянсу та змін у програмах підтримки України в разі поразки республіканців.

До слова, тема корупції в американській владі стала ключовим занепокоєнням виборців перед виборами до Конгресу. Демократи планують використати зловживання оточення Дональда Трампа як основний важіль тиску.