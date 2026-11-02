Уже подозревают в коррупции: у Трампа начнутся проблемы в случае победы демократов на выборах

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, тема войны в Украине также время от времени поднимается в контексте американских выборов. Однако именно коррупционные риски в администрации Трампа беспокоят американское общество больше всего. Существуют подозрения, что команда Трампа использует властные возможности для собственного обогащения.

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Грозит ли Трампу импичмент?

Как подчеркнул Городницкий, председатель Палаты представителей Майк Джонсон уже предупреждал, что в случае победы демократов последуют жесткие проверки.

Сам Майк Джонсон говорил республиканцам, чтобы они готовились к тому, что их будут очень жестко проверять на предмет возможных коррупционных схем. Каждая цифра будет известна, и кто-то точно понесет ответственность– подчеркнул Городницкий.

При этом привлечь к ответственности лично Трампа во время его пребывания в должности сложно из-за президентского иммунитета. Для потенциального импичмента демократам недостаточно одного лишь контроля над Палатой представителей. Здесь уже требуется большинство и в Сенате, что пока не гарантировано.

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В то же время окружение и семья Трампа уже находятся под прицелом многочисленных расследований. В частности, проверяются связи с российскими олигархами. Уже был случай с тем, как Умар Кремлев оплатил часть свадьбы сына Трампа.

У Трампа могут начаться проблемы после выборов в США: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, под прицелом оказались финансовые действия бизнесменов, в частности Илона Маска, который уже направил около 300 миллионов долларов на поддержку Республиканской партии. По словам эксперта, демократы попытаются доказать факты использования государственных преференций для компаний вроде SpaceX в обмен на политическое финансирование.

Добавим, что недавно Соединенные Штаты просили Украину приостановить удары по российским НПЗ на 30 дней. Однако никакой договоренности по этому вопросу так и не достигли.