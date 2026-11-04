Вернем Палату в 2028, – Джонсон с разочарованием признал поражение на выборах в Конгресс США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал тяжелое поражение республиканцев на выборах в Конгресс США 4 ноября. Политик выразил разочарование результатами, однако пообещал вернуть контроль над Палатой в 2028 году.

Об этом сообщает CNN.

Что сказал Майк Джонсон

Выступая перед сторонниками в Шривпорте в штате Луизиана, спикер отметил работу команды и публично поблагодарил руководителей государства за совместную деятельность в течение последних двух лет.

Я хочу поблагодарить президента Трампа и вице-президента Венса. Это были совместные усилия. Действительно так. Я очень горжусь тем, что нам удалось сделать за последние два года,

– отметил Майк Джонсон.

Он заверил соратников, что неблагоприятный исход кампании не остановит реализацию намеченных политических планов.

"Наша работа еще далеко не завершена. Результат выборов нисколько этого не меняет. Я тоже разочарован. Наступит 2028 год, мы вернем себе Палату и завершим эту работу", – подчеркнул спикер.

Джонсон пояснил, что республиканцы с самого начала кампании сталкивались с неблагоприятной исторической тенденцией, которая играет против партии действующего президента на промежуточных выборах.

С первого дня этих выборов мы знали, что для сохранения Палаты и нашего большинства нам придется бросить вызов более чем столетней истории промежуточных выборов. Лишь дважды за 90 лет действующий президент завоевывал или удерживал места для своей партии в этом первом двухлетнем цикле, и на это есть немало причин. Это очень, очень трудно преодолеть, и похоже, что история повторится и этой ночью,

– заявил спикер.

Политик сравнил свой штаб с ситуационной комнатой, отметив, что подсчет голосов на западе страны еще продолжается, а полные итоги кампании он прокомментирует в ближайшие дни.

К слову, Дональд Трамп заявил оготовность принять результаты выборов е и сотрудничестве с демократами.

Поражение кандидатов от своей партии Трамп объяснил тем, что его фамилия не была в бюллетенях для голосования.