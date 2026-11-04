Вернем Палату в 2028, – Джонсон с разочарованием признал поражение на выборах в Конгресс США

Об этом сообщает CNN.

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Что сказал Майк Джонсон

Выступая перед сторонниками в Шривпорте в штате Луизиана, спикер отметил работу команды и публично поблагодарил руководителей государства за совместную деятельность в течение последних двух лет.

Я хочу поблагодарить президента Трампа и вице-президента Венса. Это были совместные усилия. Действительно так. Я очень горжусь тем, что нам удалось сделать за последние два года– отметил Майк Джонсон.

Он заверил соратников, что неблагоприятный исход кампании не остановит реализацию намеченных политических планов.

"Наша работа еще далеко не завершена. Результат выборов нисколько этого не меняет. Я тоже разочарован. Наступит 2028 год, мы вернем себе Палату и завершим эту работу", – подчеркнул спикер.

Джонсон пояснил, что республиканцы с самого начала кампании сталкивались с неблагоприятной исторической тенденцией, которая играет против партии действующего президента на промежуточных выборах.

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С первого дня этих выборов мы знали, что для сохранения Палаты и нашего большинства нам придется бросить вызов более чем столетней истории промежуточных выборов. Лишь дважды за 90 лет действующий президент завоевывал или удерживал места для своей партии в этом первом двухлетнем цикле, и на это есть немало причин. Это очень, очень трудно преодолеть, и похоже, что история повторится и этой ночью– заявил спикер.

Политик сравнил свой штаб с ситуационной комнатой, отметив, что подсчет голосов на западе страны еще продолжается, а полные итоги кампании он прокомментирует в ближайшие дни.

К слову, Дональд Трамп заявил оготовность принять результаты выборов е и сотрудничестве с демократами.

Поражение кандидатов от своей партии Трамп объяснил тем, что его фамилия не была в бюллетенях для голосования.