Кремль усилит удары по Украине после выборов в США и ослабления Трампа, – Bloomberg

В Кремле ожидают ослабления позиций Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс США. Москва планирует склонить Белый дом к отмене санкций без обязательного прекращения войны против Украины.

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российским властям, недавняя договоренность о поставках российского дизельного топлива в США стала лишь первым шагом Кремля. В Москве стремятся убедить американского лидера в выгодности совместного бизнеса без предварительного прекращения военных действий против Украины, а также делают ставку на удары по Украине после выборов в США.

Россия планирует использовать ослабление Трампа после промежуточных выборов

Посланцы Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже пытались вовлечь Владимира Путина в диалог, предлагая коммерческие соглашения после подписания мирного договора. По данным Wall Street Journal, во время сентябрьских визитов в Киев и Москву они продвигали план возобновления поставок российского газа в Европу через посредника из США.

Российская сторона сознательно затягивала переговорный процесс до голосования в Соединенных Штатах.

Россия затягивала все переговорные процессы с нами как могла до выборов, без каких-либо серьезных результатов в плане деэскалации, чтобы посмотреть, что будет дальше и с кем договариваться дальше. И чтобы предотвратить любые новые санкции США,

– заявил Владимир Зеленский.

Как отметили в Bloomberg, Зеленский и Путин столкнутся с другим Трампом, если президент США выйдет ослабленным после промежуточных выборов. Новая политическая реальность может существенно повлиять на войну России в Украине.

План Кремля по давлению и энергетическим ударам

Потеря республиканцами контроля над Конгрессом может уменьшить рычаги давления Трампа на Киев, однако вряд ли сделает его более благосклонным к интересам Украины или европейских союзников. В Москве уже утратили уверенность в способности Трампа заставить Украину согласиться на условия России, поэтому делают ставку на усиление атак против украинской энергосистемы в преддверии зимы.

Первым испытанием новых позиций должны стать мирные переговоры представителей США, Украины и России, запланированные на 10–11 ноября в Абу-Даби. При этом Путин не демонстрирует никакого намерения отказываться от территориальных претензий.

Обсуждения сосредоточатся на послевоенных договоренностях по безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах к миру,

– сообщил Стив Виткофф в сети X.

Он также добавил, что американские переговорщики встретятся в Брюсселе с европейскими чиновниками для координации позиций и оценки экономических возможностей восстановления Украины.

Экономические трудности Москвы и рекордные военные расходы

Россия сталкивается с собственными проблемами из-за санкционного давления и колоссальных расходов на войну на фоне замедления экономического роста. Ситуацию осложняют удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, складам и центрам обработки данных, а потери российской армии за октябрь превысили 54 тысячи военных убитыми и ранеными, что превышает темпы ежемесячного набора.

Несмотря на эти трудности, проекты бюджета России предусматривают сохранение военных расходов на уровне почти 200 миллиардов долларов на 2026 и 2027 годы после того, как встреча лидеров на Аляске в августе 2025 года завершилась безрезультатно.

В этом месяце Путин и Трамп могут встретиться в Китае во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что обсуждал эту возможность с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече "Группы двадцати" в Атланте.

"Каждый хочет, чтобы было заключено соглашение, которое положит конец этой войне. Как можно заключить соглашение, если вы с ними не встречаетесь?

– подчеркнул Марко Рубио.

Приглашение Путина на предстоящий декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами уже вызвало критику со стороны союзников, в частности главы дипломатического ведомства ЕС Каи Каллас, которая заявила о риске нормализации повседневных военных преступлений в Украине.

Угрозы для поставок помощи и смещение внимания США

Параллельно Зеленский призывает Соединенные Штаты предоставить дополнительные ракеты для систем Patriot, однако контракты на сумму 2,1 миллиарда долларов предусматривают поставки лишь через несколько лет. Трамп, со своей стороны, продолжает оказывать давление на украинское руководство с требованием прекратить удары по российским НПЗ, которые являются одним из самых эффективных ответов Сил обороны Украины.

Соглашение о топливе открывает возможности для дальнейших уступок агрессору в вопросах удобрений, газа и замороженных активов. Дополнительным вызовом остаются угрозы Трампа возобновить удары по Ирану, что грозит отвлечь ресурсы от поддержки Украины.

Это может поставить под угрозу военную помощь США Украине под предлогом того, что ее следует использовать против Ирана или для поддержки противовоздушной обороны Израиля,

– отметила ассоциированная сотрудница лондонского аналитического центра RUSI Эмили Феррис.

К слову, Зеленский подчеркнул, что "Путин не приемлет обычного диалога " и учитывает лишь силу и жесткие меры. Глава государства добавил, что Соединенные Штаты обладают колоссальным влиянием, способным подтолкнуть Кремль к дипломатическому урегулированию.

Украинская сторона при этом последовательно выступает за обязательное привлечение европейских партнеров к любым консультациям по вопросу прекращения войны.