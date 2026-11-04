Трамп заявил о готовности принять результаты выборов и сотрудничать с демократами

3 ноября президент Трамп заявил о готовности принять результаты промежуточных выборов в США. Он также выразил намерение искать общий язык и сотрудничать с представителями Демократической партии.

Об этом пишет The New York Times. Американский лидер выступил с подробным комментарием, наблюдая за обнародованием результатов голосования непосредственно в Белом доме.

Что сказал Трамп

Я абсолютно готов признать эти результаты,

– отметил Трамп во время общения с журналистами.

Он также обратил внимание на дальнейшее взаимодействие в Конгрессе и выразил оптимизм в отношении поиска компромиссов.

"Мы будем работать с демократами, и мы, знаете, с нетерпением ждем сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-то выработаем", – добавил глава государства.

Разговор состоялся в тот момент, когда демократы были близки к тому, чтобы получить контроль над Палатой представителей и Сенатом. Поражение кандидатов от своей партии Трамп объяснил тем, что его фамилии не было в бюллетенях для голосования.

Похожее объяснение ранее дал и чиновник Белого дома в комментарии CNN. По его словам, избиратели Трампа приходят на участки якобы именно тогда, когда президент лично указан в бюллетене

В то же время Трамп заверил, что не жалеет о публичной поддержке своих соратников. Среди них были республиканка из Южной Каролины, сенатор Дарлин Грэм, которая проиграла выборы, а также генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, чья сенатская кампания показала отставание.

Отдельно Трамп отметил сенатора Линдси Грэма, скончавшегося в июле. По мнению президента, если бы тот участвовал в нынешней избирательной кампании, то, скорее всего, одержал бы победу.

Напомним, что " первые избирательные участки закрылись " в 18:00 по восточному времени, то есть в 1:00 4 ноября по киевскому времени. Речь идет о большей части штатов Индиана и Кентукки.

Демократы одержали ряд важных побед в борьбе за места в Конгрессе. В частности, они отобрали у республиканцев места в Сенате от Северной и Южной Каролины.