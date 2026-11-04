Трамп заявив про готовність прийняти результати виборів і співпрацювати з демократами

Трамп заявив про готовність прийняти результати виборів / Getty Images
Президент Трамп 3 листопада заявив про готовність прийняти результати проміжних виборів у США. Він також висловив намір шукати спільну мову та працювати разом із представниками Демократичної партії.
Американський лідер дав розгорнутий коментар, спостерігаючи за оприлюдненням результатів голосування безпосередньо у Білому домі. Про це пише The New York Times.
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Що сказав Трамп
Я абсолютно готовий визнати ці результати
Він також звернув увагу на подальшу взаємодію в Конгресі та висловив оптимізм щодо пошуку компромісів.
"Ми будемо працювати з демократами, і ми, знаєте, з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ними. Ймовірно, ми щось виробимо", – додав очільник держави.
Розмова відбулася в момент, коли демократи наближалися до отримання контролю над Палатою представників і Сенатом. Поразку кандидатів від власної сили Трамп пояснив тим, що його прізвища не було в бюлетенях для голосування.
Схоже пояснення перед тим дав і посадовець Білого дому в коментарі CNN. За його словами, виборці Трампа приходять на дільниці нібито саме тоді, коли президент особисто є в бюлетені
Водночас Трамп запевнив, що не шкодує про публічну підтримку своїх соратників. Серед них були республіканка з Південної Кароліни сенаторка Дарлін Грем, яка програла перегони, а також генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон, чия сенатська кампанія показала відставання.
Окремо Трамп відзначив сенатора Ліндсі Грема, який помер у липні. На думку президента, якби той брав участь у нинішній виборчій кампанії, то найімовірніше здобув би перемогу.
Нагадаємо, що перші виборчі дільниці закрилися о 18:00 за східним часом, тобто о 1:00 4 листопада за Києвом. Йдеться про більшу частину штатів Індіана та Кентуккі.
Демократи здобули низку важливих перемог у боротьбі за місця в Конгресі. Зокрема, вони відібрали у республіканців місця в Сенаті від Північної та Південної Кароліни.
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