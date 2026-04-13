Для Венгрии это "Майдан": экономист сказал, могут ли в стране произойти быстрые радикальные изменения

В Венгрии 12 апреля прошли парламентские выборы, на которых одержала победу оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром. Он отметил, что его партия выиграла выборы с огромным отрывом и будет иметь две трети мест в парламенте. Это свидетельствует о том, что Венгрию ждут серьезные преобразования.

Доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу, что политика Венгрии может радикально измениться. Хотя есть распространенное мнение, что "Тиса" и "Фидес" сделаны из одного теста и имеют общее историческое наследие, а также, по неподтвержденной информации, вероятно, обе партии были профинансированы Россией.

Какие изменения в политике Венгрии выгодны для Украины?

Длигач уверен, что венграм нужна смена политики их страны, поэтому и они голосовали не столько за кого-то, сколько против Виктора Орбана и его коррумпированной власти. Поэтому можно надеяться, что новая власть будет вынуждена прибегнуть к существенным изменениям.

"Это касается отношений и с Россией, и с Европейским Союзом. Если Венгрия вернется в европейский курс и отрицает дальнейшее сотрудничество с Россией, это уже будет в пользу Украины. Также есть надежда, что у новой венгерской власти будет гораздо лучше проукраинская риторика. Но для нас важно, чтобы ее риторика была антироссийской", – отметил доктор экономических наук.

Обратите внимание! Петер Мадьяр после того, как стало известно о победе его партии в выборах, заявил, что имеет в планах возобновить сотрудничество в рамках Вышеградской группы. Речь идет о союзе четырех стран – Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Он сказал, что сделает Венгрию снова надежным партнером в ЕС и НАТО, а его следующие визиты состоятся, вероятно, в Варшаву, Вену и Брюссель.

Длигач вспомнил, что несколько лет назад был в Будапеште и общался со многими оппозиционными политиками, бизнесменами и обычными гражданами. Все они были категорически против Орбана и мечтали об этих выборах и о том, что наконец удастся избавиться от его власти.

Также я общался с венграми накануне этих выборов и они рассматривали их фактически как "Майдан". Они так это не называют, но для них это элемент революции, чтобы наконец избавиться от ненавистного "Януковича",

– подчеркнул глава Advanter Group.

Соответственно в Венгрии, по его словам, будет большой запрос на обновление – персональные, процессов, смыслов и тому подобное. Именно на это многие надеются в бизнес-среде и гражданском обществе Венгрии.

Поэтому, по мнению Андрея Длигача, это будет не просто замена фамилий, а системные изменения. В то же время не следует ожидать быстрого возвращения многопартийности и плюрализма. Венгрия еще долго будет отходить от орбанизации, которая была там много лет. Однако это большой шанс для страны, и есть надежда, что она им воспользуется.

