Сейчас идет подсчет голосов. Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что настроен оптимистично. Об этом пишет Telex.
Смотрите также У него будет на это неделя: эксперт сказал, к чему может прибегнуть Орбан ради победы на выборах
Как Мадьяр прокомментировал выборы в Венгрии?
Главный соперник Орбана рассказал, что видел свежие опросы и данные по явке. Они являются обнадеживающими.
Политик отметил, что высокая явка означает несколько вещей, в частности то, что большинство венгров осознало, насколько важны нынешние выборы.
"Это праздник демократии", – так Мадьяр оценил нынешние парламентские выборы.
К слову, последние социологические опросы указывают на то, что партия "Тиса" Петера Мадяра должна опережать правящую партию "Фидес" на 17%.
Исследования, проведены 21 социологическим центром с 8 по 11 апреля, показывают следующие результаты: "Тиса" может получить около 55% голосов, тогда как "Фидес" – около 38%.
Если эти прогнозы оправдаются, "Тиса" получит примерно 132 места из 199 в парламенте Венгрии. Партия "Наша Батькивщина" может набрать около 5% и также пройти в парламент, тогда как другие политические силы, вероятно, не преодолеют проходной барьер.
Выборы в парламент Венгрии: последние новости
Явка на парламентские выборы в Венгрии достигла почти 80%, побив рекорд. Окончательный подсчет голосов продлится несколько дней.
Во время голосования партии "Фидес" и "Тиса" обвиняли друг друга в фальсификациях. Лагерь Орбана уже готовит почву для того, чтобы не признавать результаты выборов в случае поражения.
В свою очередь Петер Мадьяр заявил: если выборы были честными и свободными, то партия "Тиса" должна победить.
Накануне выборов поддержку Виктору Орбану выразили лидеры Сербии, Словакии и Чехии. Также на митинг за действующего премьера прибыл вице-президент Джей Ди Венс.