Наразі триває підрахунок голосів. Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що налаштований оптимістично. Про це пише Telex.

Дивіться також Матиме на це тиждень: експерт сказав, до чого може вдатися Орбан заради перемоги на виборах

Як Мадяр прокоментував вибори в Угорщині?

Головний суперник Орбана розповів, що бачив свіжі опитування та дані щодо явки. Вони є обнадійливими.

Політик зауважив, що висока явка означає кілька речей, зокрема те, що більшість угорців усвідомила, наскільки важливими є нинішні вибори.

"Це свято демократії", – так Мадяр оцінив цьогорічні парламентські вибори.

До слова, останні соціологічні опитування вказують на те, що партія "Тиса" Петера Мадяра має випереджати правлячу партію "Фідес" на 17%.

Дослідження, проведені 21 соціологічним центром з 8 по 11 квітня, показують такі результати: "Тиса" може отримати близько 55% голосів, тоді як "Фідес" – близько 38%.

Якщо ці прогнози справдяться, "Тиса" отримає приблизно 132 місця зі 199 у парламенті Угорщини. Партія "Наша Батьківщина" може набрати близько 5% і також пройти до парламенту, тоді як інші політичні сили, ймовірно, не подолають прохідний бар'єр.

