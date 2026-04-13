Прекратил появляться публично: глава венгерского МИД Сиятро "исчез" после поражения Орбана
Венгерские медиа обратили внимание на отсутствие министра иностранных дел Петера Сийярто после выборов, на которых Виктор Орбан потерпел поражение. Политик не появлялся публично и прекратил активность в соцсетях.
Венгерские медиа обратили внимание на отсутствие Петер Сийярто в публичном пространстве после поражения Виктора Орбана на выборах. В частности, об этом сообщает издание 444.hu.
Что известно об "исчезновении" Сиятро?
Журналисты отмечают, что глава МИД не был рядом с Орбаном во время его публичного признания поражения. Кроме того, Сийярто уже более 16 часов не проявляет активности в соцсетях.
Последнее сообщение политика в Facebook появилось около 16:00 в воскресенье – тогда он призвал сторонников партии "Фидес" принять участие в голосовании. Ранее в тот же день он публиковал фото с женой после голосования на выборах.
Отсутствие Сийярто на фоне важных политических событий вызвало обсуждение в СМИ и среди наблюдателей.
Обратите внимание! Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в эфире 24 Канала высказал мнение, что Орбан и его правительство сможет попытаться сделать деструктивные действия в Венгрии после поражения на парламентских выборах в Венгрии.
Как прошли выборы в Венгрии?
Выборы в Венгрии побили абсолютный рекорд по количеству граждан на участках. Известно, что по состоянию на 20:00 явка на парламентские выборы в Венгрии достигла почти 80%, существенно превышая предыдущие выборы.
Известно, что оппозиционная партия "Тиса" опережает правящую "Фидес" по результатам подсчета голосов в одномандатных округах на парламентских выборах в Венгрии. По итогам подсчета голосов "Тиса" может претендовать на 138 мест в 199-местном парламенте, тогда как "Фидес" – только на 55.
После победы на выборах лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о намерении построить "более гуманную страну". Кроме того, Мадьяр планирует посетить Польшу для укрепления политических отношений.