Выборы в Венгрии: СМИ спрогнозировали распределение мест в парламенте
- Партия "Тиса" может получить большинство в парламенте с 117 местами после выборов в Венгрии.
- Правящая партия "Фидес" Виктора Орбана, вероятно, получит лишь 66 мест, а другие партии - "Наша Батькивщина", "Демократическая коалиция" и МККП - могут получить 8 и по 4 места соответственно.
СМИ предсказали, каким может быть распределение мест в парламенте после нынешних выборов в Венгрии. Партия "Тиса" может получить большинство.
Об этом пишет издание Telex.
Какое распределение мест в парламенте Венгрии прогнозируют после выборов?
Читатели издания Telex спрогнозировали распределение мест в парламенте Венгрии после выборов. Большинство мест, вероятно, получит партия "Тиса" Петера Мадьяра – 117.
Правящая партия "Фидес" Виктора Орбана может получить лишь 66 мест на этот раз. В то же время "Наша Батькивщина", "Демократическая коалиция" и МККП могут занять 8 и по 4 места соответственно.
Отметим, что 4 года назад предсказания Telex не оправдались. Издание предусматривало распределение парламента 94 – 92 между "Фидес" и "Единство за Венгрию", но результат был 135 – 57.
Какие результаты выборов прогнозируют опросы?
В последние дни перед выборами 21 исследовательский центр провел опрос среди граждан Венгрии.
Согласно результатам, партия "Тиса" может рассчитывать на 55% голосов, а "Фидес" – на 38% на выборах. Эта разница в 17 процентов больше, чем то, что исследовательский центр измерял когда-либо раньше.
Если прогноз оправдается, "Тиса" получит 132 места в парламенте из 199.