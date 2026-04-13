Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром

Откровенно пророссийская власть уходит из Венгрии. У Украины появился шанс наладить отношения с Будапештом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев рассчитывает на контакт между Владимиром Зеленским и лидером венгерской партии "Тиса" Петером Мадяром. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Какими могут быть отношения Киева с новой венгерской властью?

По словам министра, Украина уже передала ответные сигналы венгерской стороне и ждет ответа.

Сибига отметил, что новая ситуация в Венгрии открывает шанс улучшить отношения между странами.

В то же время, есть много вопросов для обсуждения – от сотрудничества на границе до поддержки Украины на пути в ЕС. Также Украина хочет, чтобы Венгрия перестала блокировать важные решения: санкции против России, финансовую помощь и переговоры по вступлению в Евросоюз.

Киев со своей стороны готов соблюдать европейские стандарты, в частности, по правам нацменьшинств.

Отметим, что Владимир Зеленский одним из первых приветствовал Петера Мадяра с победой на выборах и выразил надежду на конструктивное сотрудничество между странами.

