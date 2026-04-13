Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром
- Украина стремится наладить отношения с новой властью Венгрии, планируя переговоры между Зеленским и лидером партии "Тиса" Петером Мадяром.
- Киев хочет, чтобы Будапешт перестал блокировать санкции против России и поддержал путь Украины в ЕС.
Откровенно пророссийская власть уходит из Венгрии. У Украины появился шанс наладить отношения с Будапештом.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев рассчитывает на контакт между Владимиром Зеленским и лидером венгерской партии "Тиса" Петером Мадяром. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Какими могут быть отношения Киева с новой венгерской властью?
По словам министра, Украина уже передала ответные сигналы венгерской стороне и ждет ответа.
Сибига отметил, что новая ситуация в Венгрии открывает шанс улучшить отношения между странами.
В то же время, есть много вопросов для обсуждения – от сотрудничества на границе до поддержки Украины на пути в ЕС. Также Украина хочет, чтобы Венгрия перестала блокировать важные решения: санкции против России, финансовую помощь и переговоры по вступлению в Евросоюз.
Киев со своей стороны готов соблюдать европейские стандарты, в частности, по правам нацменьшинств.
Отметим, что Владимир Зеленский одним из первых приветствовал Петера Мадяра с победой на выборах и выразил надежду на конструктивное сотрудничество между странами.
Чего ждать Украине от Петера Мадяра?
- В СМИ считают, что ожидать резкого изменения политики Венгрии по отношению к Украине не стоит. Мадяр будет действовать осторожно, потому что украинский вопрос не популярен среди венгров.
- Влияние России в стране остается сильным. В то же время, новый венгерский премьер может способствовать укреплению доверия с союзниками, увеличить расходы на оборону и пересмотреть приватизацию оборонного сектора.
- Венгрия Мадяра может стать более нейтральной или немного более дружественной к Украине, но не сразу.
- Напомним, что Петер Мадяр выступает против предоставления финансовой и военной помощи Украине, а также ускоренное вступление нашей страны в ЕС. Впрочем, ожидается, что он не будет блокировать общеевропейские решения по Киеву, как это делал его предшественник.