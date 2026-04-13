Будущий премьер Венгрии рассказал, какую стратегию выберет в отношении Москвы

Лидер венгерской партии "Тиса" и будущий глава правительства Петер Мадьяр заявил о готовности к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает венгерское издание Nepszava.

Какую стратегию в отношении Москвы выберет Мадьяр?

Он отреагировал на упреки действующего на тот момент премьера Виктора Орбана, который скептически высказывался о возможных шагах нового правительства в отношениях с Москвой.

Давайте больше не будем шутить. Я не думаю, что премьер-министр, который уходит в отставку, воспринимает себя серьезно, когда говорит такие вещи в эфире. Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Они хотят провенгерского, и мы надеемся, что оно будет после 12 апреля,

– заявил Мадьяр.

В то же время политик признал, что география и энергетические связи заставляют Будапешт считаться с Россией. По его словам, полный отказ от зависимости невозможен в короткие сроки, поэтому в случае необходимости переговоры с Кремлем состоятся.

Если нужно, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями,

– подчеркнул будущий премьер.

Мадьяр добавил, что новое правительство планирует сосредоточиться прежде всего на внутренних проблемах страны, а не на внешнеполитических играх.

Партия "Тиса" победила на парламентских выборах, получив 138 из 199 мандатов. Явка избирателей составила почти 80%, что стало рекордным показателем для страны со времен падения социалистического блока.

