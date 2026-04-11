"Украина – непопулярная тема в Венгрии": Politico предостерегли от иллюзий относительно Петера Мадьяра

Украина возлагает очень большие надежды на победу партии "Тиса" Петера Мадьяра на выборах в Венгрии. Но это не означает, что политика этой страны автоматически станет дружественной к нашему государству.

Об этом пишет Politico. Журналисты проанализировали, что может сделать Петер Мадьяр и чего не может.

Как изменится политика Венгрии после победы "Тисы"?

Петеру Мадьяру будет нелегко, если он победит. Новое правительство вряд ли займет радикально другой подход к Киеву, говорят источники СМИ.

После лет пропаганды партии "Фидес" Украина не является популярной темой среди венгерских избирателей, поэтому ему, вероятно, придется действовать очень осторожно,

– предположил один из дипломатов ЕС.

Российское влияние очень укоренено не только в венгерском правительстве, но и в разведке страны. Однако кардинальным изменением будет, если "Тиса" будет способствовать укреплению доверия при обмене конфиденциальной информацией с союзниками.

Также Петер Мадьяр может увеличить расходы на оборону, ведь Венгрия стала единственным членом НАТО, который в 2024–2025 годах значительно сократил эти расходы.

Кроме этого, "Тиса" предложила ускорить инвестиции в технологии двойного назначения, пересмотреть приватизацию оборонного сектора и провести комплексный аудит ИТ-систем в министерстве иностранных дел и агентстве по оборонным закупкам страны с целью выявления уязвимостей в сфере кибербезопасности.

Хотя Мадьяр не уделял этому вопросу особого внимания во время предвыборной кампании, есть надежда, что его правительство может снять вето Венгрии на предоставление ЕС кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро или ослабить ограничения на военную поддержку Киева через фонд "Европейский фонд мира" в Брюсселе,

– считают собеседники Politico.

Таким образом, есть надежда, что Венгрия Петера Мадьяра перестанет относиться к Украине как к врагу и станет более надежным партнером НАТО. Но после 16 лет правления Орбана это будет сложно сделать. Действующий лидер Венгрии может принять какие-то законы в последний момент, когда узнает о победе соперника.

Какие настроения в Венгрии перед выборами 2026 года? Журналисты Суспильного побывали в стране. Мнения, которые они собрали, кардинально разные. Например, аналитик и внешнеполитический обозреватель проправительственного еженедельника Mandiner Матяш Кохан заявил, что Орбан – это человек, который заставил Венгрию работать. Другие же говорят, что венгерское правительство пытается настроить людей против Украины. Однако есть люди, которые не очень верят Петеру Мадьяру и не ждут ничего хорошего от выборов вообще.

