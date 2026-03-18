Вэнс планирует визит в Венгрию, чтобы поддержать Орбана перед выборами, – Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию, чтобы поддержать действующего премьера Виктора Орбана накануне парламентских выборов. Поездка состоится на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес", которая рискует потерять власть впервые за много лет.

Об этом в среду, 18 марта, сообщило агентство сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

С какой целью Вэнс посетит Венгрию?

Источники сообщили, что Вэнс планирует визит в Венгрию на фоне падений рейтингов Орбана и его партии "Фидес".

Эта поездка состоится после того, как в феврале госсекретарь США Марко Рубио посетил Будапешт, чтобы публично поддержать Орбана накануне его самой сложной борьбы за переизбрание с момента прихода к власти в 2010 году,

– пишет агентство.

К слову, сейчас опросы общественности показывают, что действующий премьер Венгрии значительно отстает в рейтингах от оппозиционной партии.

В то же время источники не уточнили, когда именно Венс планирует посетить Будапешт, более того – по их словам, планы вице-президента могут измениться. Это связано с американо-израильской операцией против Ирана. Вероятно, высокопоставленные чиновники Белого дома пока предпочитают оставаться в Вашингтоне во время конфликта.

Важно! Дональд Трамп недавно заявил, что откладывает запланированную поездку в Китай как минимум на месяц. Причина – война на Ближнем Востоке. Американский лидер сказал, что должен остаться в Вашингтоне: "Я чувствую, что должен быть здесь".

Впрочем информацию о визите Вэнса в Венгрию в Белом доме пока не прокомментировали.

Издание утверждает, что Вэнс зарекомендовал себя как "влиятельный вице-президент", который часто играет ключевую роль в Белом доме и активно участвует в вопросах внешней политики.

Он также является наиболее вероятным фаворитом на пост преемника Трампа в 2028 году,

– пишет Reuters.

В то же время Орбан в своей предвыборной кампании продолжает антиукраинскую риторику, мол, российско-украинская война – это "не наша война". Именно этот тезис часто использует Дональд Трамп.

"Это война, которая не имеет к нам никакого отношения – это не наша война. Это война между братьями, между двумя славянскими народами – русскими и украинцами. Я венгр. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это их войны, а не наши", – заявил Орбан.

Кроме того, он отметил, что не считает Путина агрессором, хотя и признал, что "с точки зрения международного права это агрессия со стороны России против Украины".

Как об Орбане отзывается президент США Дональд Трамп?