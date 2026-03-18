Об этом в среду, 18 марта, сообщило агентство сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Смотрите также Орбан может не признать результаты выборов и пойти на крайние шаги, чтобы сохранить власть, – Politico

С какой целью Вэнс посетит Венгрию?

Источники сообщили, что Вэнс планирует визит в Венгрию на фоне падений рейтингов Орбана и его партии "Фидес".

Эта поездка состоится после того, как в феврале госсекретарь США Марко Рубио посетил Будапешт, чтобы публично поддержать Орбана накануне его самой сложной борьбы за переизбрание с момента прихода к власти в 2010 году,

– пишет агентство.

К слову, сейчас опросы общественности показывают, что действующий премьер Венгрии значительно отстает в рейтингах от оппозиционной партии.

В то же время источники не уточнили, когда именно Венс планирует посетить Будапешт, более того – по их словам, планы вице-президента могут измениться. Это связано с американо-израильской операцией против Ирана. Вероятно, высокопоставленные чиновники Белого дома пока предпочитают оставаться в Вашингтоне во время конфликта.

Важно! Дональд Трамп недавно заявил, что откладывает запланированную поездку в Китай как минимум на месяц. Причина – война на Ближнем Востоке. Американский лидер сказал, что должен остаться в Вашингтоне: "Я чувствую, что должен быть здесь".

Впрочем информацию о визите Вэнса в Венгрию в Белом доме пока не прокомментировали.

Издание утверждает, что Вэнс зарекомендовал себя как "влиятельный вице-президент", который часто играет ключевую роль в Белом доме и активно участвует в вопросах внешней политики.

Он также является наиболее вероятным фаворитом на пост преемника Трампа в 2028 году,

– пишет Reuters.

В то же время Орбан в своей предвыборной кампании продолжает антиукраинскую риторику, мол, российско-украинская война – это "не наша война". Именно этот тезис часто использует Дональд Трамп.

"Это война, которая не имеет к нам никакого отношения – это не наша война. Это война между братьями, между двумя славянскими народами – русскими и украинцами. Я венгр. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это их войны, а не наши", – заявил Орбан.

Кроме того, он отметил, что не считает Путина агрессором, хотя и признал, что "с точки зрения международного права это агрессия со стороны России против Украины".

Как об Орбане отзывается президент США Дональд Трамп?