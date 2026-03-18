Про це у середу, 18 березня, повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.
З якою метою Венс відвідає Угорщину?
Джерела повідомили, що Венс планує візит до Угорщини на тлі падінь рейтингів Орбана та його партії "Фідес".
Ця поїздка відбудеться після того, як у лютому держсекретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт, щоб публічно підтримати Орбана напередодні його найскладнішої боротьби за переобрання з моменту приходу до влади в 2010 році,
– пише агентство.
До слова, нині опитування громадськості показують, що чинний прем'єр Угорщини значно відстає у рейтингах від опозиційної партії.
Водночас джерела не уточнили, коли саме Венс планує відвідати Будапешт, ба більше – за їхніми словами, плани віцепрезидента можуть змінитись. Це пов'язано із американо-ізраїльською операцією проти Ірану. Імовірно, високопоставлені чиновники Білого дому наразі віддають перевагу залишатись у Вашингтоні під час конфлікту.
Важливо! Дональд Трамп нещодавно заявив, що відкладає заплановану поїздку до Китаю щонайменше на місяць. Причина – війна на Близькому Сході. Американський лідер сказав, що мусить залишитись у Вашингтоні: "Я відчуваю, що мушу бути тут".
Втім інформацію щодо візиту Венса до Угорщини у Білому домі поки що не прокоментували.
Видання стверджує, що Венс зарекомендував себе як "впливовий віцепрезидент", який часто відіграє ключову роль у Білому домі й бере активну участь у питаннях зовнішньої політики.
Він також є найімовірнішим фаворитом на пост наступника Трампа у 2028 році,
– пише Reuters.
Водночас Орбан у своїй передвиборчій кампанії продовжує антиукраїнську риторику, мовляв, російська-українська війна – це "не наша війна". Саме цю тезу часто використовує Дональд Трамп.
"Це війна, яка не має до нас жодного стосунку – це не наша війна. Це війна між братами, між двома слов'янськими народами – росіянами та українцями. Я угорець. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це їхні війни, а не наші", – заявив Орбан.
Крім того, він зауважив, що не вважає Путіна агресором, хоч і визнав, що "з точки зору міжнародного права це агресія з боку Росії проти України".
Як про Орбана відкликається президент США Дональд Трамп?
Американський політик неодноразово називав Орбана "сильним лідером" та взірцем консерватизму. Прихильники Трампа вважають політику угорця взірцем, особливо у питаннях еміграції та збереженні традиційних цінностей.
Крім того, у лютому Трамп висловив свою підтримку Орбану й пригадав, як він підтримував угорського прем'єра на парламентських виборах у 2022 році. Також американець зазначив, що для нього "велика честь" знову висловити свою підтримку.
"Віктор Орбан – справжній друг, боєць і переможець, і я повністю підтримую його переобрання на посаді прем'єр-міністра Угорщини. Віктор Орбан – справжній друг, боєць і переможець, і він має мою повну і беззастережну підтримку на переобрання прем'єр-міністром Угорщини – він ніколи не підводить великий народ Угорщини!", – заявив Дональд Трамп.