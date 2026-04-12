Выборы в Венгрии: известны первые результаты

В Венгрии начали появляться первые результаты парламентских выборов. После подсчета в одномандатных округах оппозиционная партия "Тиса" опережает провластную "Фидес".

Окончательные итоги еще впереди, ведь подсчет продолжается. Об этом сообщает Национальное избирательное бюро Венгрии.

Смотрите также В Венгрии закрылись избирательные участки: когда будут первые результаты

Что известно о результатах выборов?

В Венгрии обнародовали первые результаты парламентских выборов. Согласно предварительным данным, после подсчета 53.45% голосов в одномандатных округах лидирует оппозиционная партия "Тиса", опережая провластную "Фидес".

Сейчас подсчет осуществляется именно по результатам голосования в одномандатных округах. Это лишь первый этап избирательного процесса, который не дает полной картины распределения политических сил в парламенте. После завершения подсчета в округах начнется обработка голосов по партийным спискам. Именно этот этап традиционно играет ключевую роль в формировании окончательного состава парламента.

Стоит отметить, что сейчас оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром пока удерживает лидерство благодаря результатам в одномандатных округах. В то же время по партийным спискам, где распределяются пропорциональные мандаты, первенство сохраняет партия Виктора Орбана.

Известно, что по итогам подсчета более 10% голосов "Тиса" может претендовать на 136 мест в 199-местном парламенте, тогда как "Фидес" – только на 56.

Согласно обнародованным данным, преимущество оппозиции обусловлено прежде всего лидерством ее кандидатов в одномандатных округах.

Последними будут учтены результаты почтового голосования. Они могут оказать значительное влияние на финальный результат, особенно в случае минимального разрыва между политическими силами.

В то же время в Венгрии не проводят экзит-полов, поэтому первые официальные результаты являются единственным источником оперативной информации о ходе выборов. Это затрудняет прогнозирование итогов до завершения подсчета значительной части бюллетеней.

Стоит отметить, что последний предвыборный опрос, проведенный 21 Research Center в период с 8 по 11 апреля, также фиксировал преимущество партии "Тиса". Это может свидетельствовать о сохранении тенденции, однако делать окончательные выводы пока рано.

На начальных этапах подсчета результаты могут быть нестабильными и меняться в зависимости от региона. В частности, сельские и городские округа часто демонстрируют различные политические предпочтения избирателей. Ожидается, что более точная картина станет понятной после подсчета не менее половины голосов. К тому времени интрига относительно победителя выборов будет сохраняться.

Почему эти выборы стали рекордными?

Парламентские выборы в Венгрии 2026 года стали рекордными прежде всего из-за беспрецедентно высокой явки избирателей, которая достигла почти 80% по состоянию на 20:00. Такой показатель значительно превысил результаты предыдущих выборов и стал самым высоким за всю историю наблюдений в стране.

Активность граждан была заметна еще с самого утра: уже в 7:00 проголосовали 3,46% избирателей, что почти вдвое больше, чем в 2022 году. В течение дня темпы голосования только росли – по состоянию на 11:00 явка превысила 37%, а уже в 17:00 достигла более 66%.

Это свидетельствует о чрезвычайно высоком интересе общества к результатам выборов и будущему политическому курсу страны. Одной из ключевых причин такой мобилизации стало напряженное противостояние между действующим премьер-министром Виктором Орбаном и лидером оппозиции Петером Мадяром.

Избиратели активно приходили на участки, понимая важность своего голоса в условиях конкурентной борьбы. Высокую явку также подтверждают данные из-за рубежа – в частности, в Генеральном консульстве Венгрии в Ужгороде проголосовали около 77% зарегистрированных избирателей. В то же время существенных нарушений во время голосования не зафиксировано, а процесс происходил в штатном режиме.

Что известно о Петере Мадьяре и как он относится к Украине?