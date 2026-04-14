Пообещал присоединиться к прокуратуре ЕС: Мадьяр ответил, хочет ли посадить Орбана за решетку
- Петер Мадьяр, будущий премьер-министр Венгрии, заявил, что хочет присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре для расследования мошенничества и коррупции.
- Он подчеркнул, что обеспечение независимости судов является задачей премьера, а не решение, или посадить Виктора Орбана.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не ему решать, сажать ли Виктора Орбана за решетку. Однако он хочет присоединиться к Европейской прокуратуре, что даст право расследовать дела мошенничества и коррупции.
Об этом пишут Sky News и Euractive.
Посадят ли Орбана в тюрьму?
Петер Мадьяр подчеркнул, что задача премьера – обеспечить независимость судов, а не решать, кто должен быть наказан. Именно суды будут расследовать преступления и определять, какую ответственность за них понесут.
Не моя работа говорить, кто попадет в тюрьму, а кто нет,
– сказал Мадьяр.
По его словам, Венгрию "ограбили, сделали самой бедной и коррумпированной страной в ЕС". Поэтому Мадьяр пообещал присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре, что станет одним из первых шагов нового правительства. Это позволит следователям ЕС расследовать дела о мошенничестве и коррупции во времена правительства Виктора Орбана.
В чем обвиняют Орбана?
Такое намерение отличается от политики Орбана, который ранее отказывался от присоединения к прокуратуре. Мол, это расширит власть Брюсселя за счет суверенитета страны. В то же время критики Орбана считают, что это было связано с обвинениями его в том, что средства ЕС шли в бизнес-сети, связанных с ним.
14% всех средств с государственных тендеров поступили в 42 компании, принадлежащих 13 соратникам Орбана. Это более 28 миллиардов евро государственных тендеров с 2010 года,
– добавляет Euractive.
Союзники Орбана обвинили Мадьяра в "предательстве национальных интересов". А в Брюссельском отделении аналитического центра МСС, связанном с партией "Фидес", предполагают, что Мадьяр "планирует существенно приспособиться к диктату Брюсселя".
В частности, Виктора Орбана обвиняют в коррупции из-за состояния его давнего знакомого Лоринца Месароша. Предполагают, что он стал одним из самых богатых в стране благодаря государственным контрактам.
"Как случилось, что он стал в пять раз богаче британской королевской семьи? Этот человек, который не умеет читать и писать, который едва может говорить", – отметил Петер Мадяр.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сообщил 24 Каналу, что поддержка Орбана со стороны Трампа американскому президенту. Ведь протесты о партии "Фидес" усилились, а позиции Трампа в Европе ослабевают.
Недавние заявления Мадьяра
Ранее сообщалось, что лидер партии "Тиса" ведет переговоры с ЕС по большой сделке. Также Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит для Украины на 90 миллиардов, но не высказался о новых санкциях против России.
Однако венгерские власти не планирует отказываться от российской нефти, но хочет расширить поставки из разных источников. По словам Мадьяра, страны планирует покупать нефть дешево и надежно.