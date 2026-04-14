Пообещал присоединиться к прокуратуре ЕС: Мадьяр ответил, хочет ли посадить Орбана за решетку

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не ему решать, сажать ли Виктора Орбана за решетку. Однако он хочет присоединиться к Европейской прокуратуре, что даст право расследовать дела мошенничества и коррупции.

Об этом пишут Sky News и Euractive.

Посадят ли Орбана в тюрьму?

Петер Мадьяр подчеркнул, что задача премьера – обеспечить независимость судов, а не решать, кто должен быть наказан. Именно суды будут расследовать преступления и определять, какую ответственность за них понесут.

Не моя работа говорить, кто попадет в тюрьму, а кто нет,

– сказал Мадьяр.

По его словам, Венгрию "ограбили, сделали самой бедной и коррумпированной страной в ЕС". Поэтому Мадьяр пообещал присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре, что станет одним из первых шагов нового правительства. Это позволит следователям ЕС расследовать дела о мошенничестве и коррупции во времена правительства Виктора Орбана.

В чем обвиняют Орбана?

Такое намерение отличается от политики Орбана, который ранее отказывался от присоединения к прокуратуре. Мол, это расширит власть Брюсселя за счет суверенитета страны. В то же время критики Орбана считают, что это было связано с обвинениями его в том, что средства ЕС шли в бизнес-сети, связанных с ним.

14% всех средств с государственных тендеров поступили в 42 компании, принадлежащих 13 соратникам Орбана. Это более 28 миллиардов евро государственных тендеров с 2010 года,

– добавляет Euractive.

Союзники Орбана обвинили Мадьяра в "предательстве национальных интересов". А в Брюссельском отделении аналитического центра МСС, связанном с партией "Фидес", предполагают, что Мадьяр "планирует существенно приспособиться к диктату Брюсселя".

В частности, Виктора Орбана обвиняют в коррупции из-за состояния его давнего знакомого Лоринца Месароша. Предполагают, что он стал одним из самых богатых в стране благодаря государственным контрактам.

"Как случилось, что он стал в пять раз богаче британской королевской семьи? Этот человек, который не умеет читать и писать, который едва может говорить", – отметил Петер Мадяр.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сообщил 24 Каналу, что поддержка Орбана со стороны Трампа американскому президенту. Ведь протесты о партии "Фидес" усилились, а позиции Трампа в Европе ослабевают.

