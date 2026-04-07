За несколько дней до выборов: Вэнс прибыл в Будапешт, чтобы поддержать Орбана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 апреля прибыл в Будапешт. Целью визита стала поддержка Виктора Орбана на фоне выборов в Венгрии.
Вэнс также планирует посетить один из митингов перед выборами в стране. Об этом сообщили в Reuters.
Смотрите также Орбан проведет совместный митинг с Джей Ди Вэнсом: для чего это сделали
Что известно о встрече Вэнса и Орбана?
Перед выездом из Вашингтона Вэнс сказал, что с нетерпением ждет встречи со своим другом Виктором Орбаном. По его словам, в Будапеште будут обсуждаться отношения между США и Венгрией, а также между Европой и Украиной.
Визит Венса в Будапешт стал заметным сигналом поддержки Орбана. В издании отметили, что это вписывается в общую политику Трампа, который пытается поддерживать "близких ему правых лидеров в разных странах".
В то же время позиции Орбана и его партии "Фидес" значительно ослабляются перед выборами. По данным опросов, они уступают партии "Тиса" во главе с Петером Мадяром.
Визит Джей Ди Венса – это не обычная дипломатия, а четкая поддержка Виктора Орбана накануне самых сложных выборов в его жизни,
– отметили в издании.
Во время последнего визита в Венгрию Марко Рубио заявлял, что США заинтересованы в победе Орбана. Госсекретарь добавил, что дальнейшее сотрудничество зависит от его переизбрания и не исключил возможную финансовую поддержку.
Последние новости об отношениях между США и Венгрией
Сенаторы США планируют внести законопроект о санкциях против венгерских чиновников из-за блокирования помощи Украине.
Законопроект предусматривает финансовые ограничения и визовые запреты для чиновников, причастных к закупке российских энергоносителей и блокированию поддержки Украины.
Оппозиционер Петер Мадьяр критикует визит Венса в Венгрию, видя в нем возможные нераскрытые политические или военные договоренности между Вашингтоном и Будапештом.