За несколько дней до выборов: Вэнс прибыл в Будапешт, чтобы поддержать Орбана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 апреля прибыл в Будапешт. Целью визита стала поддержка Виктора Орбана на фоне выборов в Венгрии.

Вэнс также планирует посетить один из митингов перед выборами в стране. Об этом сообщили в Reuters.

Что известно о встрече Вэнса и Орбана?

Перед выездом из Вашингтона Вэнс сказал, что с нетерпением ждет встречи со своим другом Виктором Орбаном. По его словам, в Будапеште будут обсуждаться отношения между США и Венгрией, а также между Европой и Украиной.

Визит Венса в Будапешт стал заметным сигналом поддержки Орбана. В издании отметили, что это вписывается в общую политику Трампа, который пытается поддерживать "близких ему правых лидеров в разных странах".

В то же время позиции Орбана и его партии "Фидес" значительно ослабляются перед выборами. По данным опросов, они уступают партии "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

Визит Джей Ди Венса – это не обычная дипломатия, а четкая поддержка Виктора Орбана накануне самых сложных выборов в его жизни,

– отметили в издании.

Во время последнего визита в Венгрию Марко Рубио заявлял, что США заинтересованы в победе Орбана. Госсекретарь добавил, что дальнейшее сотрудничество зависит от его переизбрания и не исключил возможную финансовую поддержку.

