"Политическое шоу": в России высмеяли угрозу Трампа вывести страну из НАТО

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угрозы Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО являются нереалистичными. Он убежден, что американская политическая система не позволит реализовать такой сценарий.

Смотрите также Не как член: посол при Альянсе рассказала, как Украина может стать частью НАТО

Что сказал Медведев об угрозах Трампа выйти из НАТО?

Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из НАТО, назвав их "политическим шоу". По его словам, такой сценарий маловероятен, поскольку американская политическая система предусматривает сдерживание подобных решений. В частности, для выхода из альянса необходима поддержка Конгресс США, которую получить будет сложно.

Медведев также заявил, что, несмотря на громкую риторику, США могут прибегнуть к частичным шагам – например, сокращение военного присутствия или ограничение помощи союзникам. Однако, он считает такие действия менее заметными, чем полноценный выход из блока.

Напомним, что заявления прозвучали на фоне активных дискуссий в США и Европе относительно будущего альянса. Ранее Трамп допустил возможность выхода США из НАТО, что вызвало беспокойство среди союзников.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что угрозы Трампа выйти из НАТО – это попытка давить на европейцев, поскольку США не могут единолично выйти из Альянса. Присутствие американских войск в Европе является стратегически выгодным для США, потому что позволяет вести геополитическую войну вдали от своей территории.

НАТО переживает не лучшие времена: что известно