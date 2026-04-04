На фоне обострения отношений Рютте отправляется в США к Трампу
- Марк Рютте посетит США с 8 по 12 апреля, где встретится с Дональдом Трампом и другими высокопоставленными чиновниками.
- Рютте выступит на мероприятии Института президентского фонда Рональда Рейгана и присоединится к встрече Бильдербергского клуба.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США с 8 по 12 апреля. Там у него запланирован ряд встреч, в частности с Дональдом Трампом.
Об этом сообщили на сайте НАТО.
Что известно о визите Рютте в США?
Марк Рютте 8 – 12 апреля будет находиться в Вашингтоне. Планируется, что в первый же день визита он встретится с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Гегсетом.
На следующий день, 9 апреля, генсек НАТО посетит мероприятие, организованное Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. Там Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии.
С 10 по 12 апреля глава Альянса присоединится к встрече Бильдербергского клуба.
Что говорят в США о НАТО?
Западные СМИ на днях цитировали американских чиновников, с которыми должен встретиться Марк Рютте. Они заявляли о серьезных намерениях США выйти из НАТО.
Дональд Трамп объяснил, что недоволен европейскими союзниками, ведь они якобы не поддержали и "не были рядом", когда Соединенные Штаты с Израилем начали войну против Ирана.
К тому же американский президент шантажирует Европу поставками оружия в Украину. Говорится, о вероятном прекращении помощи в рамках PURL. По данным FT, это возможно, если Европа не поддержит действия Вашингтона на Ближнем Востоке.