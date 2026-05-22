Противостоит здравому смыслу: Рютте запретил готовить "план Б" для НАТО, –СМИ

НАТО срочно нуждается в "плане Б" на случай возможного выхода США из Альянса или резкого сокращения их участия. Впрочем, нынешнее руководство организации избегает обсуждения такого сценария, даже несмотря на растущие сомнения в стабильности трансатлантических гарантий.

Об этом говорится в материале The Economist.

Почему медиа критикуют Рютте?

Авторы публикации критикуют генерального секретаря НАТО Марка Рютте, обвиняя его в "фатальном упрямстве", "сопротивлении здравому смыслу" и нежелании учитывать реальные риски.

В материале также утверждается, что Генсек длительное время не признавал возможность кризиса трансатлантического альянса, который является ключевой основой европейской безопасности уже более 70 лет, демонстрируя таким образом игнорирование очевидных угроз.

Рютте игнорирует неоднократные заявления Дональда Трампа о возможном пересмотре участия США в НАТО и уже начатое сокращение их сил в Европе. Несмотря на это, он настаивает, что Штаты остаются надежным партнером Альянса и гарантом безопасности союзников.

Он (Марк Рютте – 24 Канал) утверждает, что НАТО не нуждается в "плане Б" на случай, если Америка внезапно выйдет из Альянса. Он даже запретил любое обсуждение такого плана в штаб-квартире НАТО. По всем этим пунктам он ошибается,

– отмечают журналисты.

В The Economist также отмечается, что Генсек НАТО, вероятно, не осознает очевидных рисков. Или же наоборот, он сознательно избегает решений и резких заявлений, чтобы не обострять отношения с Дональдом Трампом и не спровоцировать его на радикальные шаги в отношении Альянса.

Такая осторожность имеет определенную логику, добавляют журналисты. Такому большому альянсу, как НАТО, нужен лидер, вокруг которого все могут сплотиться и который будет выступать фактическим руководителем в случае войны. Таким лидером и были США.

Однако сейчас США все больше выглядят для Европы скорее соперником, чем стратегическим партнером. Заметим, что после гренландского кризиса зимой отдельные европейские государства якобы начали конфиденциально планировать варианты системы безопасности без участия США.

В то же время The Economist признает, что перестройка НАТО с учетом новых реалий будет сложным и достаточно дорогостоящим процессом, однако именно поэтому этим нужно заниматься уже сейчас, пока США не вышли из альянса окончательно. Это "менее рискованно, чем ничего не делать".

Важно! В эксклюзивном интервью 24 Канала отставной офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе, генерал Бен Ходжес предположил, что в рамках НАТО уже рассматривали сценарии, при которых европейские страны должны были бы самостоятельно защищаться от российской агрессии без непосредственной поддержки США. По мнению генерала, страны Балтии смогут выдержать начальный удар благодаря присутствию как национальных армий, так и многонациональных контингентов союзников.



В то же время главным вызовом для Альянса в случае выхода США может стать недостаток американской авиационной поддержки – система противовоздушной обороны НАТО остается одним их наиболее уязвимых направлений обороны.

Напряженность между НАТО и США: последние новости

Обострение отношений между Альянсом и Соединенными Штатами началось из-за ряда политических решений и заявлений Дональда Трампа, с которыми большинство европейских лидеров не согласились. Говорится в том числе и о желании забрать под американский контроль Гренландию и военную операцию США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке.

Тогда Трамп начал критиковать страны НАТО за якобы недостаточные расходы на оборону и угрожал покинуть Альянс.

Кроме того, американский лидер уже анонсировал сокращение американского военного присутствия в странах Европы. В частности Трамп решил вывести 5 000 американских военнослужащих из Германии. Такое решение изрядно удивило Альянс и вызвало беспокойство в Европе, а союзники начали сомневаться в США как в надежном гаранте безопасности в рамках НАТО.

21 мая Госсекретарь Марко Рубио в очередной раз заявил, что администрация Трампа разочарована позицией союзников НАТО. Он отметил, что Альянс в целом полезен для США, однако, если страны не выполняют своих обязательств – Штаты не видят смысла оставаться в НАТО.