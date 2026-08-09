В Молдове прогремел взрыв: полиция обнаружила обломки боевого беспилотника

В Молдове днем 9 августа прогремел взрыв вблизи населенного пункта Крокмаз в районе Штефан-Воде. После взрыва загорелась сухая растительность, а правоохранители обнаружили на месте фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать боевому беспилотнику.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на полицию.

Что известно об инциденте?

Сообщение о взрыве вблизи Крокмаза правоохранители получили около 13:20 в воскресенье, 9 августа. На месте после взрыва возник пожар сухой растительности.

В район происшествия прибыли соответствующие службы, которые приступили к ликвидации возгорания и обследованию территории. В ходе осмотра специалисты обнаружили обломки, которые, по предварительным данным, могут быть частями боевого беспилотника.

Молдавская полиция пока не сообщает окончательный тип или происхождение аппарата. Для установления всех обстоятельств взрыва на месте работают взрывотехники.

Это не первый подобный инцидент в Молдове за последнее время. 5 августа на территории страны уже обнаруживали обломки беспилотника. Фрагменты нашли за пределами населенного пункта Валень. После проведения соответствующей экспертизы молдавские специалисты подтвердили, что обломки принадлежали российскому ударному беспилотнику "Герань-2".

Важно знать! "Герань-2" – российское обозначение ударных дронов иранского происхождения Shahed-136, которые Россия массово использует при атаках на Украину.

Напомним, 9 августа у черноморского побережья Турции обнаружили неизвестный подводный беспилотный аппарат. Инцидент произошел в районе провинции Артвин, недалеко от порта Хопа и побережья Эсенкии.

После обнаружения аппарата к месту направили подразделения береговой охраны, а в районе усилили меры безопасности. Из-за близости дрона к береговой линии также перекрыли автомобильную дорогу между Кемальпашей и Хопой в обоих направлениях. Турецкие службы в настоящее время работают на месте и устанавливают обстоятельства появления аппарата у побережья.

В то же время его точные характеристики, назначение и происхождение пока неизвестны. Окончательная информация о подводном беспилотнике будет установлена после завершения расследования.