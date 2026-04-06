Операция "под чужим флагом": как Орбан мог бы сорвать выборы с помощью России и Вучича

Венгерский эксперт прогнозировал, что действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном может устраивать провокации "под чужим флагом" и обвинить в них Украину. И все это, чтобы сорвать выборы 12 апреля.

Об этом венгерский эксперт по вопросам России Андрас Раш сказал в комментарии Укринформу.

Что пытался устроить Орбан?

Андрас Раш описал гипотетический план вмешательства России в выборы в парламент Венгрии в интересах Виктора Орбана. Он предположил, что к этому могли привлечь и президента Сербии Александра Вучича.

Эксперт заявил о таких предположениях за три дня до обнаружения взрывчатки возле важного для Венгрии газопровода "Турецкий поток" на территории Сербии.

По оценке Раша, чтобы отложить выборы, Орбану нужно "большое и стратегическое событие".

Я прогнозировал, что какой-то российский разведчик предложит идею саботажа на объекте энергетической инфраструктуры, который будет достаточно масштабным, чтобы придать необходимый импульс правящей партии. Поскольку в Венгрии Орбан приказал армии защищать критическую инфраструктуру, ни одна операция внутри страны невозможна – тогда армия и правительство будут выглядеть дураками,

– объяснил Андрас Раш.

По этим причинам эксперт предполагал атаку на стратегические интересы Венгрии, но за ее пределами. Например, "Турецкий поток" в Сербии. Более того, по словам Андраса Раша, страны дружественные между собой, поэтому Орбан мог рассчитывать на сотрудничество с Вучичем.

Что следует за обвинениями Украины?

Эксперт не исключает, что венгерские и сербские власти могут обвинить Украину в попытке уничтожить важный энергообъект.

Венгерский премьер не остановится на обвинениях, а может объявить чрезвычайное положение, что повредит проведению выборов. И даже мог бы их перенести, ведь, уточняет эксперт, это юридически возможно в соответствии с Конституцией Венгрии.

Андрас Раш уверен, что сербский лидер знал о возможном сценарии.

Еще увидим, насколько далеко он (Александр Вучич – 24 Канал) готов зайти и насколько сильно он готов поддержать Орбана. И именно поэтому международное давление важно,

– добавил эксперт.

Он отметил, что позитив в том, что взрыва как такового не произошло, ведь это понесло бы разрушительные последствия. Тогда бы акт саботажа был бы менее эффективным, потому что приплести к нему Украину было бы труднее.

Сейчас, по словам Раша, обвинить Украину "очень легко", в частности, потому что Россия захватила много украинского оружия, и также какое-то оружие могли провезти в Сербию.

По мнению западного эксперта, несмотря на результаты и заявления со срочного заседания Совета обороны, атака на энергетическую инфраструктуру перед выборами в Венгрии "служит только интересам Орбана и никого больше".

Что произошло возле газопровода в Сербии?