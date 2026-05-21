За события далеких 90-х: США выдвинули обвинения Раулю Кастро в убийстве

Дональд Трамп взялся за Рауля Кастро, 94-летнего бывшего лидера Кубы. 20 мая ему предъявили обвинения по делу, которое длится уже три десятилетия.

Детали передает CNN со ссылкой на источники. Ранее говорилось, что министерство юстиции США работает над выдвижением обвинений Раулю Кастро.

В чем обвиняют Рауля Кастро?

Речь о событиях 1996 года, когда кубинские военные сбили два самолета "Братьев-спасателей", кубинско-американской организации. Тогда погибли четверо мужчин, трое из которых были гражданами США.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш объявил о выдвижении обвинения во время церемонии почтения памяти жертв сбивания самолета в день, который кубинские эмигранты отмечают как День независимости Кубы,

– говорится в статье.

"Братья-спасатели" пролетали непосредственно за пределами кубинского воздушного пространства и сбрасывали тысячи листовок с антикубинской пропагандой, предназначенной для жителей Гаваны, столицы Кубы.

Прокуроры во время судебного процесса рассказали: в день нападения шпионы в Майами проинформировали кубинских военных о запланированном полете и убедились, что Эрнандес, главарь группировки, не был на борту ни одного из самолетов.

Дэвид Бакнер, который помогал возглавлять обвинение, говорит, что исследовали доказательства "так глубоко, насколько это возможно". По его словам, следует добиться справедливости для семей убитых, поэтому прокуроры хотят выдвинуть обвинения всем, кто причастен к убийству пилотов "Братьев-спасателей".

Это не было случайным, это не было спонтанным поступком, это было заранее спланированное убийство. Оно имело целью запугать народ Кубы,

– объяснил Бакнер.