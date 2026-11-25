Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время беседы с Владимиром Путиным пытались предотвратить возможное столкновение России с Западом в Балтийском море. Москва все активнее защищает свои нефтяные танкеры с помощью военных кораблей, а напряженность в регионе растет.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Почему лидеры Финляндии и Норвегии звонили Путину?

По данным издания, официально Стубб и Стёре должны были обсудить с российским президентом завершение войны в Украине. Однако европейских лидеров также беспокоила угроза военного столкновения в Балтийском море – одном из самых опасных потенциальных очагов противостояния Москвы и Запада.

Во время телефонного разговора 27 октября Стубб заверил Путина, что Финляндия не намерена блокировать Балтийское море в мирное время.

По словам собеседников WSJ, лидеры хотели снизить напряженность и дать понять Москве, что не планируют перекрывать важный для России торговый маршрут.

Через Балтийское море Россия транспортирует более 60% своей нефти морским путем. Этот экспорт обеспечивает значительную часть доходов российской военной экономики. В то же время море окружено государствами – членами НАТО.

Как Россия усиливает военное присутствие в Балтийском море?

По словам западных чиновников, в течение последних месяцев Москва предприняла ряд шагов, свидетельствующих о ее опасениях относительно возможной блокады.

В частности, российские военные корабли, вооруженные ракетами, способными нести ядерные боеголовки, получили приказ сопровождать нефтяные танкеры и препятствовать попыткам западных военных и береговой охраны подниматься на борт судов.

Чуть более чем за год немецкая береговая охрана зафиксировала 260 таких сопровождений в Балтийском и Северном морях.

В мае Россия приняла закон, разрешающий применение военной силы для защиты коммерческих судов. Также Москва усилила оборону Калининградской области, разместив там беспилотники, мощные радары и средства радиоэлектронной борьбы.

В августе Путин назвал действия Европы в отношении российских танкеров "пиратством и бандитизмом" и пригрозил военным ответом. А в сентябре Кремль направил НАТО письменное предупреждение о готовности России нанести превентивный ядерный удар для защиты своих интересов в Балтийском море даже без нападения на российскую территорию. Об этом ранее сообщало агентство Reuters.

Почему противостояние вокруг российского теневого флота опасно?

Одним из факторов напряженности стали попытки западных стран задерживать танкеры российского теневого флота, который Москва использует для обхода санкций на экспорт нефти.

По подсчетам WSJ на основе общеизвестных инцидентов, с конца 2024 года такие суда по меньшей мере 14 раз задерживались или досматривались. Однако после того, как российский флот начал противодействовать западным кораблям, попытки перехвата танкеров в Балтийском море в основном прекратились.

Показательным стал инцидент 30 июня. Тогда активисты Greenpeace на скоростных катерах приблизились к танкеру теневого флота Kira K под флагом Панамы. Российский корабль "Сообразительный", по всей видимости, принял их за представителей береговой охраны, которые собирались подняться на борт судна, и поспешил вмешаться.

Российский капитан предупредил немецкие катера по радиоканалу, требуя держаться подальше от танкера. На помощь активистам отправился немецкий корабль береговой охраны "Bayreuth". Его командиру удалось снизить напряженность, объяснив россиянам, что приблизились гражданские протестующие и никто не планирует захватывать танкер.

Такой инцидент продемонстрировал, насколько быстро попытка остановить судно теневого флота может перерасти в противостояние между российскими и западными военными кораблями.

Напомним, ранее Александр Стубб настаивал на возобновлении прямого контакта и призвал европейских лидеров к диалогу с руководством России, подчеркивая ошибочность перекладывания переговоров исключительно на США.