Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Чому лідери Фінляндії та Норвегії телефонували Путіну?

За даними видання, офіційно Стубб і Стьоре мали обговорити з російським президентом завершення війни в Україні. Однак європейських лідерів також непокоїла загроза військового зіткнення в Балтійському морі – одному з найнебезпечніших потенційних осередків протистояння Москви та Заходу.

Під час телефонної розмови 27 жовтня Стубб запевнив Путіна, що Фінляндія не має наміру блокувати Балтійське море в мирний час.

За словами співрозмовників WSJ, лідери хотіли знизити напруженість і дати зрозуміти Москві, що не планують перекривати важливий для Росії торговельний маршрут.

Через Балтійське море Росія транспортує понад 60% своєї нафти морським шляхом. Цей експорт забезпечує значну частину доходів російської воєнної економіки. Водночас море оточене державами – членами НАТО.

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Як Росія посилює військову присутність у Балтійському морі?

За словами західних посадовців, протягом останніх місяців Москва зробила низку кроків, які свідчать про її побоювання щодо можливої блокади.

Зокрема, російські військові кораблі, озброєні ракетами, здатними нести ядерні боєголовки, отримали наказ супроводжувати нафтові танкери та перешкоджати спробам західних військових і берегової охорони підніматися на борт суден.

За трохи більше ніж рік німецька берегова охорона зафіксувала 260 таких супроводжень у Балтійському та Північному морях.

У травні Росія ухвалила законодавство, яке дозволяє застосовувати військову силу для захисту комерційних суден. Також Москва посилила оборону Калінінградської області, розмістивши там безпілотники, потужні радари та засоби радіоелектронної боротьби.

У серпні Путін назвав дії Європи щодо російських танкерів «піратством і бандитизмом» та пригрозив військовою відповіддю. А у вересні Кремль передав НАТО письмове попередження про готовність Росії завдати превентивного ядерного удару для захисту своїх інтересів у Балтійському морі навіть без нападу на російську територію. Про це раніше повідомляло Reuters.

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Чим небезпечне протистояння навколо російського тіньового флоту?

Одним із чинників напруженості стали спроби західних країн затримувати танкери російського тіньового флоту, який Москва використовує для обходу санкцій на експорт нафти.

За підрахунками WSJ на основі публічно відомих інцидентів, із кінця 2024 року такі судна щонайменше 14 разів затримували або оглядали. Однак після того, як російський флот почав протидіяти західним кораблям, спроби перехоплення танкерів у Балтійському морі здебільшого припинилися.

Показовим став інцидент 30 червня. Тоді активісти Greenpeace на швидкісних човнах наблизилися до танкера тіньового флоту Kira K під прапором Панами. Російський корабель «Сообразітєльний», імовірно, сприйняв їх за представників берегової охорони, які збиралися піднятися на борт судна, і поспішив втрутитися.

Російський капітан попередив німецькі катери радіоканалом, вимагаючи триматися подалі від танкера. На допомогу активістам вирушив німецький корабель берегової охорони Bayreuth. Його командиру вдалося знизити напруженість, пояснивши росіянам, що наблизилися цивільні протестувальники й ніхто не планує захоплювати танкер.

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Такий інцидент продемонстрував, наскільки швидко спроба зупинити судно тіньового флоту може перерости у протистояння між російськими та західними військовими кораблями.

Нагадаємо, раніше Александр Стубб наполягав на відновленні прямого контакту та закликав європейських лідерів до діалогу з керівництвом Росії, підкреслюючи помилковість перекладання переговорів виключно на США.