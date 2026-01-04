Трамп ответил, говорил ли с Путиным о Мадуро или нет

Президент США Дональд Трамп в последний раз говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник. Впрочем тема венесуэльского президента Николаса Мадуро не обсуждалась.

Трамп рассказал об этом во время пресс-конференции по результатам операции войск США в Венесуэле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также США атаковали Венесуэлу, Мадуро задержан: все о чрезвычайном положении в стране

Говорил ли Трамп с Путиным о Мадуро?

На пресс-конференции на вилле Трампа во Флориде журналисты спросили, поднимался ли вопрос Мадуро во время его более двухчасового разговора с Путиным 29 декабря.

Трамп ответил, что они "совсем не говорили о Мадуро".

У Трампа спрашивали, что он думает о Путине