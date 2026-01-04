Укр Рус
4 января, 14:34
Трамп ответил, говорил ли с Путиным о Мадуро или нет

Сергей Попович
Основні тези
  • Трамп и Путин не обсуждали тему венесуэльского президента Николаса Мадуро во время их последнего телефонного разговора.
  • Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции после операции войск США в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп в последний раз говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник. Впрочем тема венесуэльского президента Николаса Мадуро не обсуждалась.

Трамп рассказал об этом во время пресс-конференции по результатам операции войск США в Венесуэле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Говорил ли Трамп с Путиным о Мадуро?

На пресс-конференции на вилле Трампа во Флориде журналисты спросили, поднимался ли вопрос Мадуро во время его более двухчасового разговора с Путиным 29 декабря.

Трамп ответил, что они "совсем не говорили о Мадуро".

У Трампа спрашивали, что он думает о Путине

  • На пресс-конференции по задержанию Мадуро у Трампа спрашивали о Путине. Президент США заявил, что "не в восторге от Путина, потому что он убивает слишком много людей".

  • Трамп отметил, что за последний месяц в Украине было убито 30 тысяч военных, и он хочет это прекратить. Отдельно он, как обычно, заметил, что это не его война, а Байдена, Зеленского и Путина.