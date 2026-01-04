Трамп ответил, говорил ли с Путиным о Мадуро или нет
- Трамп и Путин не обсуждали тему венесуэльского президента Николаса Мадуро во время их последнего телефонного разговора.
- Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции после операции войск США в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп в последний раз говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник. Впрочем тема венесуэльского президента Николаса Мадуро не обсуждалась.
Трамп рассказал об этом во время пресс-конференции по результатам операции войск США в Венесуэле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Говорил ли Трамп с Путиным о Мадуро?
На пресс-конференции на вилле Трампа во Флориде журналисты спросили, поднимался ли вопрос Мадуро во время его более двухчасового разговора с Путиным 29 декабря.
Трамп ответил, что они "совсем не говорили о Мадуро".
У Трампа спрашивали, что он думает о Путине
На пресс-конференции по задержанию Мадуро у Трампа спрашивали о Путине. Президент США заявил, что "не в восторге от Путина, потому что он убивает слишком много людей".
Трамп отметил, что за последний месяц в Украине было убито 30 тысяч военных, и он хочет это прекратить. Отдельно он, как обычно, заметил, что это не его война, а Байдена, Зеленского и Путина.