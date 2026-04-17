США отложат поставки оружия в ряд стран Европы: в Reuters назвали причину

США откладывают поставки оружия в некоторые страны Европы из-за войны на Ближнем Востоке. Задержки поставок в страны Балтии и Скандинавии, по словам европейских чиновников, ослабляют их обороноспособность.

Об этом информирует агентство Reuters.

Почему США сократят поставки оружия в Европу?

США сообщили отдельным европейским партнерам о том, что часть ранее согласованных контрактов на поставку оружия может быть отложена. Причиной называют долговременную войну с Ираном на Ближнем Востоке, поскольку это истощает имеющиеся ресурсы оружия.

В издании со ссылкой на пять источников заметили, что задержки могут задеть несколько европейских государств, включая страны Балтии и Скандинавского региона.

Речь идет об оружии, которое страны Европы приобрели в рамках программы продаж военной техники за рубежом (FMS), в частности о различных видах боеприпасов – те, что могут использоваться как для наступательных, так и для оборонительных целей. Белый дом и Госдепартамент передали запросы в Пентагон, который не ответил на запрос о комментарии.

Ситуация, что складывается свидетельствует, что война США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля 2026, уже влияет на возможности Вашингтона поставлять основные виды вооружения и боеприпасов. Тогда как европейские чиновники отмечаются, что из-за этого оказались в сложной ситуации.

Справка! В рамках программы FMS другие страны покупают американское оружие при поддержке и согласовании правительства США. При президентстве Дональда Трампа Вашингтон активно призывал европейских союзников по НАТО больше закупать именно американское вооружение, в частности через FMS, чтобы частично переложить ответственность за оборону Европы с США на самих европейцев.

Сейчас задержка поставок из США вызывает разочарование в европейских столицах, поэтому некоторые чиновники отдают предпочтение вооружению, изготовленном в странах Европы.

Reuters отмечает, что США сократили количество запасов оружия еще до начала войны с Ираном. Здесь говорится и об артиллерийских системах, боеприпасы и противотанковые ракеты. Это связывают с вторжением России в Украину в 2022 году и началом операций Израиля в Газе в конце 2023 года.

С начала войны на Ближнем Востоке Тегеран выпустил сотни баллистических ракет и БпЛА по региону – их перехватывали дорогостоящие ракеты-перехватчики PAC-3 Patriot, которые, например, Украина использует для защиты своей энергетической и военной инфраструктуры от баллистических ракет.

Важно! Издание CNN 11 апреля отметило, что Иран вскоре может получить системы ПВО от Китая, речь идет о зенитно-ракетных комплексах, известных как ПЗКР. Такое оружие будет представлять большую угрозу для американской авиации. Тогда как Китай полностью отвергает такие предположения, мол, все подобные заявления являются ложью и пропагандой.

