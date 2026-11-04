В Иране радуются поражению Трампа на выборах в США, но опасаются его следующего шага

Результаты промежуточных выборов в США вызвали одобрительную реакцию иранских властей. В то же время в Тегеране опасаются, что политическая неудача Дональда Трампа может подтолкнуть его к новой эскалации конфликта.

Об этом сообщает Reuters.

Как Иран отреагировал на результаты выборов в США?

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил, что результаты голосования свидетельствуют о нежелании американцев продолжать войну.

Совесть или ценность жизни – американцы сказали "НЕТ ВОЙНЕ", и мы поддерживаем это послание,

– написал он в соцсети X.

Калибаф также предостерег Вашингтон от игнорирования настроений собственных граждан при принятии решений о возможных новых атаках на Иран.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, в свою очередь, подчеркнул, что политика США в отношении его страны не зависит от того, какая партия находится у власти. Он также выступил против любых уступок Вашингтону.

США считают конец своей гегемонии отдаленным, а мы видим его близким,

– заявил Хаменеи.

Почему в Тегеране опасаются новых ударов со стороны США?

Несмотря на удовлетворение результатами выборов, иранские власти не считают, что угроза возобновления боевых действий исчезла.

Два высокопоставленных иранских собеседника Reuters сообщили, что руководство страны опасается возможного военного удара со стороны США. По их словам, Трамп может попытаться компенсировать политическое поражение на выборах новой атакой на Иран.

Из-за этого иранские силы продолжают находиться в состоянии повышенной боевой готовности.

В то же время посредники активизировали дипломатические усилия, направленные на предотвращение возобновления войны. Опасения связаны с тем, что после американских выборов противостояние может вновь обостриться.

Ранее "24 Канал" сообщал, что Дональд Трамп признал влияние войны с Ираном на результаты промежуточных выборов в США. По его словам, вызванное конфликтом подорожание бензина помешало американцам должным образом оценить экономические достижения его администрации. В то же время президент подчеркнул, что считает свои действия в отношении Ирана правильными.